VIDEO | Se desató balacera tras un intento de hurto en exclusivo conjunto de Puerto Colombia

Dos de los capturados quedaron heridos en medio del intercambio de disparos.

octubre 02 de 2025
12:51 p. m.
En Puerto Colombia, específicamente en el barrio Villa Campestre, un grupo de hombres armados pretendía ingresar a un conjunto residencial para cometer un atraco masivo.

El plan, sin embargo, fue descubierto por las autoridades, que reaccionaron de inmediato y desencadenaron una persecución con intercambio de disparos.

Delincuentes intentaron entrar a exclusivo conjunto residencial en Puerto Colombia

Las cámaras de seguridad del conjunto captaron los momentos en los que cinco hombres, todos con armas de fuego, se aproximaron al portón del complejo intentando forzar su ingreso.

Mientras los delincuentes buscaban abrirse paso, los primeros disparos se escucharon en la zona.

La situación coincidió con el paso de una patrulla del cuadrante que ya realizaba recorridos en el sector. Los uniformados, al escuchar las detonaciones, intervinieron de inmediato y se enfrentaron a los asaltantes.

Capturan a ladrones en medio de un intento de hurto en Puerto Colombia

Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, relató lo sucedido:

Estos individuos habrían ingresado a un conjunto residencial del barrio Villa Campestre del municipio de Puerto Colombia. En el momento de la huida, dispararon contra el personal de seguridad y contra la patrulla de vigilancia quienes habían llegado a atender el caso.

En medio de la huida y de la respuesta de las autoridades, dos de los presuntos delincuentes fueron impactados y quedaron heridos.

A pesar de ello, todos los integrantes del grupo fueron capturados.

La balacera generó escenas de angustia entre las familias que residen en Villa Campestre, un sector considerado de alta exclusividad. Varios vecinos narraron que tuvieron que resguardarse dentro de sus viviendas mientras escuchaban las ráfagas de disparos.

Aunque la Policía confirmó que ninguno de los residentes resultó herido, el episodio dejó en evidencia el alto nivel de riesgo que afrontan incluso los complejos residenciales privados de Puerto Colombia, donde la delincuencia intenta irrumpir con mayor violencia y planeando robos de gran escala.

El material de video que circula en redes muestra con crudeza el momento en que los cinco hombres armados intentaban acceder al conjunto, así como la respuesta de las patrullas que frenaron lo que pudo convertirse en una tragedia mayor.

Al final, las autoridades evitaron el asalto masivo y capturaron a los sospechosos, pero el eco de los disparos sigue retumbando entre los vecinos de Villa Campestre, quienes exigen mayor seguridad y patrullaje constante en la zona.

