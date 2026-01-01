Celebrando el Año Nuevo lejos de casa: así recibió el 2026 la tripulación del ARC Simón Bolívar

La medianoche del 31 de diciembre de 2025 encontró a la tripulación del ARC Simón Bolívar lejos de las celebraciones, navegando en aguas chilenas con rumbo a la Antártida. Recibir el año nuevo significó mantener el rumbo, cumplir la guardia y sostener las tradiciones en medio del océano.

"Estamos en el día de hoy para despedir el año 2025 y recibir el 2026 con las tradiciones colombianas en aguas chilenas", sargento primero Felipe Doncel, inspector técnico helicóptero ARC 229.

A diferencia de los festejos en tierra firme, en el buque no hubo fuegos artificiales ni grandes fiestas. El cambio de año llegó con abrazos breves, fotos rápidas y miradas cómplices entre quienes comprenden que, aunque están lejos de casa, se encuentran exactamente donde deben estar. Un momento en el que es imposible no pensar en los suyos, en la familia, la mesa que quedó vacía y el abrazo que quedó pendiente.

Los radares permanecieron encendidos y las labores de navegación no se detuvieron ni por el cambio de calendario. Quienes comandan la tripulación fueron puesto por puesto a dar el feliz año, a quienes mantienen el buque avante mientras en Colombia celebran sin ellos.

"Más que agradecer el fin del año es darles un caluroso abrazo y darles gracias por este excelente trabajo que realizan, porque finalmente son ellos quienes hacen todo posible y nos permiten estar navegando rumbo al 'continente blanco'", afirmó la capitán de fragata Nathalia Otálora, segunda comandante del ARC Simón Bolívar.

Y es que ese es el oficio del marino, navegar sin importar la fecha, la hora ni el cansancio. Los héroes no siempre están en tierra, a veces están de guardia en alta mar, recibiendo el año nuevo con Colombia en el pecho y su familia en sus pensamientos.