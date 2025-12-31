Los mensajes de Feliz Año Nuevo de la tripulación a bordo del ARC Simón Bolívar
La tripulación colombiana celebrará Año Nuevo en altamar mientras atraviesa condiciones de mar tipo 4 en aguas patagónicas navegando hacia Punta Arenas.
El buque insignia de la Armada de Colombia, ARC Simón Bolívar, continúa su travesía hacia Punta Arenas enfrentando condiciones climáticas adversas que han puesto a prueba a su tripulación en la víspera de Año Nuevo.
En las recientes horas, la embarcación reportó olas de 13 metros y vientos sostenidos de 80 kilómetros por hora.
Pese a las difíciles condiciones meteorológicas, con temperaturas de 13 grados centígrados y un mar embravecido, el ánimo de la tripulación se mantiene alto en estas fechas especiales.
Los Leopardos Marinos, como se conoce a la tripulación, enviaron mensajes de Año Nuevo a sus familias distribuidas por toda Colombia.
Diversos miembros de la tripulación compartieron sus saludos. El teniente Bryan Frías, teniente de la división de electricidad, dedicó palabras a su esposa Karen y sus hijas Miley y Elena. “Las extraño mucho, quiero desearles una feliz Navidad y próspero año nuevo. Espero verlas lo más pronto posible”.
Por su parte, el capitán Sebastián Suárez felicitó a su sobrino por su cumpleaños, deseándole que "el Dios de los mares te cuide, te guíe y te regale muchos años más de vida".
Otros tripulantes también enviaron mensajes a sus familias en Ibagué, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Bogotá, Montería y Valle del Cauca.
La celebración de Año Nuevo en altamar será diferente pero especial para esta familia naval. Según informaron desde la embarcación, las festividades se llevarán a cabo cuando el buque comience a ingresar por los canales patagónicos, donde se espera que las condiciones de navegación sean considerablemente más tranquilas y favorables para la tripulación.