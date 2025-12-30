Tripulación del ARC Simón Bolívar visitó los viñedos chilenos en Valparaíso: así fue la experiencia

La tripulación del buque ARC Simón Bolívar de la Armada Nacional realizó una visita cultural a viñedos en la región de Valparaíso, Chile, como parte de las actividades complementarias durante su travesía por puertos sudamericanos. La experiencia permitió a los marinos conocer de primera mano el proceso de producción vitivinícola, una de las industrias más representativas del país.

Christopher Ruiz, guía del viñedo, explicó el alcance de la experiencia ofrecida a los visitantes: "Les hablamos un poco de la historia de la viña, de los orígenes de los vinos, cómo se hace la fermentación para que podamos comprender los aromas y los sabores que tiene el vino y con qué comida se puede maridar".

El recorrido incluye las bodegas de añejamiento y, en determinadas épocas del año, la posibilidad de participar en la cosecha de uvas.

El Teniente de Corbeta, Óscar García, describió la visita como una experiencia única. "Todo el tema de la cata y sobre todo llegar aquí a donde se realiza la cosecha y se llevan a cabo los diferentes procesos es muy especial y muy bonito ver todos los paisajes y todo lo que hay más de fondo en este proceso".

Y es que la actividad forma parte del programa del buque ARC Simón Bolívar, que combina objetivos científicos con intercambio cultural en cada puerto visitado.

Durante la degustación de vinos, los tripulantes conocieron las características de los productos locales.

"Tremenda experiencia, muy contento, muy feliz. La verdad, ver todo el proceso, realmente el vino es toda una ciencia", expresó uno de los tripulantes.