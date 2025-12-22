CANAL RCN
Economía Video

Gobierno se endeudó por $23 billones en medio de decreto de emergencia económica

Noticias RCN

diciembre 22 de 2025
01:42 p. m.
Mientras el gobierno define detalles sobre el decreto de emergencia económica, también se conoció que emitió bonos por más de 20 billones de pesos. Se trata de los Títulos de Tesoro (TES), instrumentos financieros que funcionan como garantía de un préstamo: el Estado pacta un plazo para devolver el dinero y unos intereses.

La reciente emisión ha generado inquietud en el mercado, pues alcanzó los 23 billones de pesos, una cifra superior a la reforma tributaria de $16 billones. Además, se fijó un plazo de 20 años y una tasa de interés del 13%, condiciones que han despertado debate sobre el impacto fiscal y económico.

Una emisión directa y de gran magnitud

David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, señaló a Noticias RCN que lo llamativo de esta operación no solo es que se haya realizado de manera directa, sino también el nivel de los montos y las condiciones financieras que implican un endeudamiento considerable para el país. "Es que aquí no estamos hablando de una emisión de 1 billón, 500 000 millones de pesos. 23 billones de pesos tal vez para ponerlo en contexto tal cual como lo mencionas, pues es incluso más una vez y media podría ser lo que se estaba intentando recaudar por la vía de la reforma tributaria que se va a decretar por emergencia económica", puntualizó.

La comparación con la reforma tributaria evidencia la magnitud de la operación, que compromete recursos a largo plazo y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Impacto en la economía y en la ciudadanía

Consultado sobre las consecuencias de este nivel de endeudamiento, Cubides señaló que cuando el Estado se compromete con tasas de interés más altas, inevitablemente se trasladan a toda la economía, lo que obliga al gobierno a destinar una mayor proporción de su presupuesto al pago de esos compromisos financieros. "Eso significa que si pago más en intereses, pues tengo menos plata para infraestructura, menos plata para hospitales, menos plata para educación, menos plata para cualquier inversión social. Si el gobierno necesita pagar este esta clase de recursos y no tiene el dinero, como es de hecho la realidad de hoy, pues va a tener que probablemente recurrir a una mayor eh cantidad de reformas tributarias", advirtió.

El alto endeudamiento también ha tenido efectos en el mercado cambiario. El precio del dólar se negoció en promedio a 3.789 pesos, una caída que refleja la influencia de estas decisiones financieras en la divisa.

