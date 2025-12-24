CANAL RCN
Economía Video

Presidente Gustavo Petro anunció un "salario mínimo vital" para 2026: esto significa

El presidente de Colombia se refirió nuevamente al aumento del salario mínimo en Colombia para el próximo año y mencionó un término poco conocido en el país.

Noticias RCN

diciembre 24 de 2025
07:32 a. m.
En la noche de este 23 de diciembre, el presidente Gustavo Petro llevó a cabo una nueva alocución a través de los canales públicos y privados de televisión, en donde mencionó varios temas importantes su Gobierno, incluyendo el incremento del salario mínimo para el próximo año.

Aunque no mencionó cuál será la cifra en la que se aumentará el sueldo de los colombianos, hizo mención a un término que es tenido en cuenta por la Organización Internacional del Trabajo y el cual aplica para el país.

El mandatario habló sobre un "salario mínimo vital", un término que abre nuevos interrogantes con relación a la decisión que se tomará sobre este tema. "Salario vital, ese concepto lo metemos en el decreto. Según la OIT, 'nivel salarial necesario para proporcionar una vida diga al trabajador y su familia'. El salario es familiar, no individual".

Salario vital por primera vez en Colombia. Cuál es la canasta mínima vital de una familia, cuánta gente trabaja en promedio en la familia; esos datos están, se aplican y nos da el salario mínimo que vamos a decretar, cambio basado en la OIT, en la Constitución y la jurisprudencia.

¿Qué se tiene en cuenta para un "salario vital"?

De acuerdo a lo explicado por Fernando Quijano en La FM de RCN Radio, el salario vital mencionado por el jefe de Estado incluiría dos cosas particularmente: los productos que incluye la canasta familiar en Colombia y un mínimo de servicios públicos.

Estos dos conceptos se sumarían al cálculo que ya incluye la productividad anual, la inflación, crecimiento del PIB, entre otros, pero no son cifras específicas que suman una encima de otra, sino que se trata de conceptos argumentativos que se sumarán a la discusión.

