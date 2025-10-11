Centro Democrático y Partido Conservador enfrentan crisis internas: ¿Qué sucede?

El Centro Democrático y el Partido Conservador atraviesan momentos de aguda tensión interna en medio de sus procesos de selección de candidatos presidenciales, con denuncias cruzadas y cuestionamientos que evidencian profundas divisiones al interior de ambas colectividades políticas.

Tensión en el Centro Democrático y en el Partido Conservador

En el Centro Democrático, la definición del candidato único permanece en incertidumbre, pese a que el 28 de noviembre había sido anunciado como la fecha para conocer al ganador.

El principal obstáculo radica en que aún no existe firma seleccionada para realizar la encuesta que determinará al precandidato de la colectividad.

La controversia se intensificó después de que Miguel Uribe Londoño cuestionara públicamente la selección de la encuestadora AtlasIntel, que finalmente decidió retirarse del proceso.

Ante esta situación, el partido emitió un comunicado oficial defendiendo la transparencia del proceso de selección, mientras los aspirantes mantienen sus diferencias públicas.

Por otro lado, la situación en el Partido Conservador presenta características similares de conflicto interno. Aunque el senador Efraín Cepeda aparecía como el favorito natural para obtener el aval presidencial, un grupo significativo de 11 miembros del directorio nacional presentó una solicitud formal para incluir al excontralor Carlos Felipe Córdoba en la competencia interna.

Cepeda respondió con dureza a estos movimientos, denunciando lo que calificó como "presiones impresentables" que, según sus declaraciones, tienen como objetivo dividir al partido en un momento crucial para la colectividad.

“¿Qué motivó a ese cambio abrupto de decisión? ¿Qué interés hay? ¿Qué presiones hay? Esas son las preguntas que se hacen los conservadores hoy. Mantener el partido paralizado, pues con las fuerzas petristas porque ahí están las orejas del lobo”, señalo Cepeda.

¿Por qué hay tensión en el partido Conservador?

El directorio conservador deberá tomar una decisión determinante sobre si amplía o no el plazo de inscripción de precandidatos presidenciales.

Esta resolución resulta crucial, ya que, de aprobarse la extensión del período, abriría la posibilidad de que Córdoba formalice su aspiración.

Actualmente, el excontralor se encuentra en proceso de recolección de firmas necesarias para inscribirse oficialmente en la contienda.