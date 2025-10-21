Centro Democrático celebra absolución de Uribe ¿Será candidato al Senado?

En segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió este martes, 21 de octubre, al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal; por los que fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria.

La noticia fue ampliamente celebrada por el partido Centro Democrático del que formó parte, como senador, hasta el 18 de agosto del 2020, cuando renunció a su curul, por una medida de aseguramiento con detención domiciliaria que anulaba “cualquier expectativa de poder regresar”.

El presidente de la colectividad, Gabriel Vallejo dijo, a través de sus redes sociales, que resultaba imposible “ocultar la inmensa alegría que estamos sintiendo por este fallo que absuelve de todo delito a Álvaro Uribe Vélez. Nos alegra inmensamente por el presidente Uribe, por su familia, por el partido, pero, sobre todo, por Colombia y por la justicia. Hoy primó la verdad, hoy logró demostrarse con absoluta claridad, como se ha dicho desde el primer día, que Álvaro Uribe Vélez no ha cometido delito alguno”.

E insistió en que “la justicia jamás se podrá instrumentalizar para fines políticos, por eso la batalla por la libertad continua. Desde el centro democrático seguiremos defendiendo el honor de un hombre que ha dado su vida por Colombia”.

Otras voces del Centro Democrático celebraron la noticia:

A las declaraciones de Vallejo se suman las de congresistas del Centro Democrático, como María Fernanda Cabal, que dijo querer a Uribe como su formula vicepresidencial: “Hoy confiamos en que Colombia es un estado de derecho que respeta las garantías judiciales del debido proceso”.

Bajo la misma línea, el representante Andrés Forero dijo que “valió la pena haber confiado en la institucionalidad colombiana y haber recurrido a las instancias correspondientes”. Y es que, en palabras de la senadora y también precandidta Paloma Valencia “se ha hecho justicia porque el presidente Uribe ha sido un hombre que no ha hecho sino servirle a Colombia con un amor infatigable en todo su ejercicio”.

Incluso, desde el Concejo de Bogotá, Daniel Briceño insistió en que “se absolvió, pero también se excluyeron pruebas de carácter ilegal, refrendando 1. La inocencia del presidente Álvaro Uribe Vélez y 2. El funcionamiento de la administración de justicia”, refiriéndose a las interceptaciones que, según el fallo, fueron ilegales y vulneraron el derecho a la intimidad de Uribe.

Álvaro Uribe ¿Estará en la lista al Senado en 2026?

Todo apunta, desde las declaraciones realizadas por miembros de la colectividad y su presidente, Gabriel Vallejo, a que Uribe será incluido en la lista al Senado del Centro Democrático para las elecciones del 2026.

El exmandatario estaría en el tarjetón como el número 25 para atraer más votos y, con ellos, adquirir mayor presencia en la cámara alta.