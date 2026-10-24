Requisitos para saldar un comportamiento contrario a la convivencia con actividades pedagógicas en Bogotá

Entre 2022 y 2026, las autoridades impusieron casi dos millones de comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia en Bogotá.

Dependiendo del tipo de multa, por comparendo, los ciudadanos pueden pagar de 233.452 pesos a 1.867.616 pesos. Pero existe una alternativa: saldar la deuda con actividades pedagógicas.

“Esta opción”, de acuerdo con la página de la Alcaldía Mayor, “busca que los ciudadanos reflexionen sobre los comportamientos que afectan a la comunidad, fortalezcan la cultura ciudadana y comprendan la importancia de respetar las normas que permiten una convivencia adecuada en Bogotá”.

Requisitos para saldar sus comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia con actividades pedagógicas:

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, solo las multas de tipo 1 y 2, como colarse en TransMilenio o no recoger las heces de mascotas, entre otros, pueden saldarse con actividades pedagógicas.

Para aplicar, los ciudadanos deben realizar su agendamiento “dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo”, en el sitio web de la Secretaría de Seguridad.

La solicitud se completa rellenando el formulario que se encuentra en el enlace: https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=LWWWsNsjUUeqfgSyJ2eu%20w9w6dgQmofRLncO43adEZrxUQktBSVBWOTRXVjZTWFo2NFVVS09aN0dUMC4u&idchked=true.

Una vez se complete el proceso, el infractor debe “atender las indicaciones para realizar la actividad”, siguiendo “las instrucciones que le sean comunicadas para conocer la programación y las condiciones de la actividad pedagógica”.

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¿Dudas sobre el proceso?

Cualquier duda sobre el proceso será resuelta en los CADE, SuperCADE o Casas de Justicia de la capital colombiana, al igual que en las líneas de WhatsApp de la Secretaría de Seguridad: 301 445 7292 o 324 681 4036, entre las 7:00 de la mañana y las 4:30 de la tarde.