Seis centros estéticos fueron sellados en Bello en menos de tres semanas: estas son las razones

Las autoridades de Bello confirmaron el sellamiento de seis centros estéticos en menos de tres semanas, como resultado de operativos de inspección para verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas para este tipo de establecimientos.

Según el reporte oficial, los cierres obedecen a que varios de estos lugares no reunían los requisitos necesarios para operar ni contaban con el personal idóneo para realizar procedimientos invasivos.

De acuerdo con el balance entregado por la administración municipal, durante el primer semestre de 2026 se realizaron 20 visitas de inspección a centros de estética corporal y facial. Como resultado de estos controles se registraron ocho clausuras o suspensiones temporales de actividades y siete decomisos de elementos utilizados en tratamientos estéticos.

¿Por qué sellaron seis centros estéticos en Bello?

Las autoridades explicaron que la principal razón de las clausuras fue el incumplimiento de las condiciones necesarias para operar y la realización de procedimientos invasivos sin contar con personal capacitado ni la autorización correspondiente. Según indicaron, estas irregularidades representan un riesgo para la salud de quienes acuden a este tipo de servicios.

El secretario de Seguridad, Wber Zapata, indicó que los operativos buscan garantizar que todos los establecimientos cumplan con la norma y que las personas puedan realizarse procedimientos en lugares donde su seguridad esté protegida. Además, el municipio mantiene controles permanentes sobre cerca de 80 centros estéticos identificados en su territorio.

¿Cuál es el panorama de los centros estéticos en Antioquia?

La situación en Bello hace parte de un panorama más amplio en el departamento. Según cifras de la Secretaría de Salud de Antioquia, en los últimos dos años han sido cerrados 64 centros estéticos por incumplimientos relacionados con las condiciones sanitarias, la habilitación de servicios y la realización de procedimientos no autorizados.

Las autoridades también informaron que entre mayo y junio de este año fueron cerrados de manera definitiva 10 centros estéticos en el área metropolitana, específicamente en Medellín, Envigado, Bello y Copacabana.