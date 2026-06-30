Idiger advierte por descenso de temperatura y fuertes vientos en Bogotá: esto explicaron

En los últimos días, Bogotá ha registrado un descenso repentino de la temperatura acompañado por fuertes ráfagas de viento que, según las autoridades, han superado los 40 kilómetros por hora en algunos sectores.

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De acuerdo con la explicación entregada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), estas condiciones obedecen a la combinación de factores atmosféricos globales y locales.

Entre ellos se encuentran la influencia de los vientos alisios que atraviesan el territorio colombiano y el contraste de presión atmosférica entre el norte y el sur del continente, situación que acelera el desplazamiento de grandes masas de aire sobre la sabana de Bogotá.

¿Por qué hay fuertes vientos en Bogotá?

Según la información oficial, uno de los principales factores es el denominado Efecto Venturi. Este fenómeno ocurre cuando el aire atraviesa la cordillera Oriental y se canaliza por los valles y las aberturas naturales de las montañas, aumentando significativamente la velocidad del viento.

Las autoridades también indicaron que la ciudad atraviesa una rápida transición hacia jornadas más secas y despejadas. Esto permite que la radiación solar caliente el suelo, haciendo que el aire cálido ascienda y sea reemplazado rápidamente por aire frío, situación que favorece la aparición de ventarrones.

¿Qué recomendaciones hizo el Idiger por las ráfagas de viento?

El Idiger recomendó asegurar tejados, fachadas, tejas de zinc, cubiertas plásticas y cualquier elemento que pueda desprenderse por la fuerza del viento. Asimismo, pidió mantener distancia de árboles, ramas secas, postes eléctricos y cableado que puedan representar un riesgo mientras persistan las ráfagas superiores a 40 km/h.

La entidad también aconsejó que las personas con alergias utilicen tapabocas en espacios abiertos, debido al aumento de polvo y partículas suspendidas en el ambiente.