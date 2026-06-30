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Ministro de Hacienda anuncia que el Gobierno Petro presentará una reforma tributaria

El jefe de la cartera económica reiteró que la propuesta será presentada con un enfoque progresivo.

Foto: Presidencia

Noticias RCN

junio 30 de 2026
05:44 p. m.
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El ministro de Hacienda y actual coordinador de empalme, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno radicará una nueva reforma tributaria el próximo 20 de julio. La iniciativa busca enfrentar el déficit fiscal y garantizar un esquema progresivo que permita equilibrar las finanzas públicas.

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Ávila explicó que la situación fiscal del país “debe ser compensada con una propuesta de reforma tributaria y que sea de forma progresiva (…) habrá necesidad de hacer ajustes en materia de gastos, pero fundamentalmente tenemos un problema de déficit fiscal generado por un desequilibrio de ingresos que generó el mismo Congreso”.

Reforma progresiva y continuidad en el debate

El jefe de la cartera económica reiteró que la propuesta será presentada con un enfoque progresivo, en línea con las iniciativas anteriores del Ejecutivo.

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Ávila agregó que el tratamiento del déficit fiscal “debe seguir siendo abordado por el próximo gobierno”, en un contexto de estrechez de ingresos y necesidad de garantizar la sostenibilidad de los planes oficiales.

Críticas al endeudamiento y uso de recursos internacionales

El ministro cuestionó las cifras planteadas en el proceso de empalme. “Si la mención que hicieron es que van a utilizar 60 billones de pesos de endeudamiento para hacer el proceso de empalme, creemos que se está haciendo un exabrupto y una desproporción absoluta porque ni un empalme cuesta eso; ni corresponde a la realidad del país”, afirmó Ávila.

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Sobre el uso de recursos internacionales, Ávila señaló que “si lo que se plantea es la disposición de recursos del BID para proyectos de inversión en Colombia, esas mismas cifras las hemos conocido, trabajado e implementado en los últimos años en diferentes convenios”.

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