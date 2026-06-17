Rompió el silencio la esteticista que estuvo en la cirugía de Yulixa Toloza: explosivo testimonio

Este miércoles 17 de junio, La FM conversó en exclusiva con la esteticista que participó en la cirugía estética que resultó en la muerte de Yulixa Toloza en el barrio Venecia, sur de Bogotá.

Toloza, de 52 años, fue al centro estético de garaje Beauty Láser en la mañana del miércoles 13 de mayo. El lugar no contaba con autorizaciones para practicar cirugías y el responsable del procedimiento tampoco estaba capacitado.

Beauty Láser habría hecho entre 500-600 cirugías

La mujer murió y, bajo las órdenes de la dueña del local, María Fernanda Delgado, el cuerpo fue abandonado en Apulo. Las autoridades lo encontraron el 19 de mayo, seis días después.

Hasta el momento, dos personas han sido capturadas y tres fueron detenidas en Venezuela, incluyendo a Delgado y a Eduardo David Ramos, el estilista que practicó el procedimiento. Las autoridades buscan al anestesiólogo, conocido como ‘Leo’, de origen cubano.

El dictamen de Medicina Legal reveló que el cuerpo tuvo lesiones con arma cortopunzante y la causa de muerte fue embolia pulmonar.

La esteticista que estuvo presente rompió el silencio y, manteniendo el anonimato, reveló detalles impactantes en La FM.

Lo primero que dijo fue inquietante, dado que contó que, según tenía entendido, en Beauty Láser se habían realizado entre 500 y 600 cirugías. Esto, sin la autorización y con condiciones deplorables (en los baños había sangre posada).

“Me dio miedo”: esteticista sobre las consecuencias

A la esteticista le sorprendió que, a pesar del grave estado en el que se encontraba Toloza, los implicados normalizaran la situación. Tuvo complicaciones para respirar y una somnolencia excesiva, síntomas que tuvieron que prender las alarmas.

“Lo primero que hago es llamar a mi compañera Viviana y a María Fernanda. Llaman al doctor ‘Leo’ (…) Él empieza a analizar la revisión de los hospitales”, expuso la mujer, quien se fue del lugar cuando el caso se comenzaba a salir de las manos.

La esteticista se mostró indignada por lo ocurrido: “Si fueron capaces de hacerle eso a una paciente, son capaces de cualquier cosa. Me dio miedo porque me iban a hacer algo (…) Al final del día es una persona, es una vida”.

A ella le sorprendió que Delgado, Ramos y el resto de las personas no vieron nada malo en el crítico estado de Toloza. A esto se suma la macabra forma en la que se deshicieron del cuerpo y huyeron al país vecino.