¿Cepeda pierde terreno en la conquista del centro, previo a la segunda vuelta?

Tras las elecciones de primera vuelta, los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda entraron en el reto por la conquista del centro que, con cerca de 2.800.000 votos, podría definir quién será el presidente de la República para el periodo 2026 – 2030.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria y su fórmula, José Manuel Restrepo, obtuvieron 10.361.499 de votos (43,74 % de la votación) y el candidato del Pacto Histórico y su fórmula, Aida Quilcué, 9.688.361 (40,90 % de la votación).

Y los días siguientes a las elecciones no parecen haber sido mejores para el senador Cepeda. Según el exrepresentante a la Cámara, José Daniel López, “no tanto por virtudes de la campaña de Abelardo, sino por errores en la campaña de Cepeda”.

En La Mesa Ancha de Noticias RCN recordó, por ejemplo, cómo “la clase media bogotana, el estrato tres, dejó de votar mayoritariamente por la izquierda para votar mayoritariamente por la derecha entre el 2022 y el 2026 y lo que salen a hacer los jóvenes que apoyan a Cepeda es bloquear la carrera Séptima, fregándole la vida a la gente que lo único que quiere es llegar a su casa”.

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No aceptar el resultado de las elecciones estaría jugándole en contra a la campaña de Cepeda.

El miércoles, 3 de junio, la Registraduría informó que el proceso de escrutinio terminó con reclamaciones en menos del 0,7 % de las mesas instaladas en el territorio nacional. Sin embargo, el presidente Petro insiste en que el Consejo Nacional Electoral debe revisar sus denuncias por presunto fraude. En palabras del exministro Luis Felipe Henao:

“La mayor legitimidad de un líder como Petro es que el pueblo lo sigue y el pueblo lo legitima. Cuando está perdiendo las elecciones, cuando el pueblo lo está dejando por otro candidato, ese es el golpe más fuerte al centro de su legitimidad. Por eso tiene que atacar las elecciones y genera un discurso de narrativa en el que el pueblo lo sigue acompañando, pero hubo fraude; lo que es muy grave y saca corriendo al centro”.

Incluso, el Consejo Gremial que, días antes de las elecciones, fue criticado al defender su reunión con el candidato Cepeda, anunció que no iba a reunirse con él hasta que no reconociera el resultado de las elecciones.

De no hacerlo y llegar a perder en segunda vuelta, Henao insiste en que el país quedaría “encendido. Petro como jefe de las Fuerzas Armadas, levantando a todos los jóvenes, entrega un país mucho más dividido. El llamado al presidente es que sea mucho más sereno y que respete la Constitución; de lo contrario, su conducta puede generar un enfrentamiento con muchos muertos. La columna vertebral de una democracia es la transparencia de sus elecciones y él quiere ponerla en duda”.

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La polarización mantiene las tensiones al límite en el país:

López advirtió que “el país está absolutamente radicalizado y lo que es rentable hoy es radicalizar y llevar la tensión al máximo, y eso lo saben perfectamente Cepeda y Abelardo. Votaron 23 millones y medio de personas y, de ellas, 20 votaron por las opciones de los dos extremos ideológicos”.

Con una diferencia de poco menos de 700.000 votos entre cada uno, el voto del centro podría ser decisivo, pese a haber disminuido en primera vuelta. Henao concluyó su análisis advirtiendo que:

“Cada vez más la polarización obliga al centro a tomar decisiones y eso no va a generar ningún efecto. Pero la estrategia va más del lado de Abelardo que del lado de Cepeda acertadamente. Cepeda salió a desconocer las elecciones y organismos nacionales e internacionales las reconocen; Cepeda sale a atacar signos nacionales, como la camiseta de la selección, que ha sido usada por todos los políticos, y el apoyo de Trump va a reafirmar nuevos votos en la campaña de Cepeda”.