Cierre total en el Portal Américas y la estación Biblioteca Tintal: ¿cuándo y cómo funcionará Transmilenio?

Habrá desvíos, cambios en rutas y un despliegue de 100 personas para orientar a los usuarios.

Cierre de estaciones
Foto: Alcaldía de Bogotá

agosto 11 de 2025
08:59 p. m.
Como parte de los trabajos de la Línea 1 del Metro de Bogotá, habrá un cierre temporal en dos puntos estratégicos del sistema de transporte masivo: el Portal Américas y la estación Biblioteca Tintal.

La medida impactará la movilidad de miles de usuarios y obligará a modificaciones en la operación de rutas troncales, alimentadoras y zonales.

¿Cuándo será el cierre del Portal Américas y la estación Biblioteca Tintal?

El cierre comenzará el sábado 16 de agosto a las 10:00 de la noche y se extenderá hasta las 5:00 de la mañana del lunes 18, con el objetivo de avanzar en las intervenciones relacionadas con la construcción del Metro.

Durante este tiempo, los servicios alimentadores funcionarán desde la estación Banderas, manteniendo todos sus paraderos, pero con desvíos en sus recorridos.

¿Qué rutas se pueden tomar por el cierre del Portal Américas y la estación Biblioteca Tintal?

En cuanto a las rutas troncales, la F23 operará hasta Banderas, mientras que las rutas 5, F32 y F60, que habitualmente llegan hasta el Portal Américas, modificarán su operación para llegar únicamente hasta la estación Transversal 86, donde harán retorno.

El sistema ofrecerá alternativas de desplazamiento mediante TransMiZonal y SITP, con paraderos distribuidos en puntos estratégicos que permitirán conectar la zona del Portal Américas con los diferentes sectores de Bogotá.

En el caso de los servicios zonales, las rutas DG208, CG137, CG147, GA535, GA518, 927, 787A, GK527, GA532, GH530, GC509, GL508 y CG157 realizarán desvíos y tendrán paradas en lugares cercanos al portal, definidos para facilitar la movilidad de los usuarios y garantizar la cobertura hacia distintos puntos de la ciudad.

Asimismo, para minimizar el impacto del cierre, se desplegará un equipo de atención en vía conformado por aproximadamente 100 personas, encargadas de guiar y asistir a los pasajeros hacia las estaciones y paraderos alternativos.

Finalmente, la entidad recomendó a los usuarios planificar sus desplazamientos, consultar los puntos de parada y horarios de operación en la página oficial https://bit.ly/3JcprdB, y mantenerse informados en tiempo real a través de la aplicación TransMiApp o el canal oficial de WhatsApp.

