Con la fachada de retiros espirituales: así era como una banda ofrecía todo tipo de alucinógenos

La Guardia Civil española informó sobre la desarticulación de una organización que, bajo la fachada de ofrecer “retiros espirituales”, distribuía potentes drogas alucinógenas a personas procedentes de distintos países.

El grupo operaba desde una villa ubicada en Pedreguer, en el sureste de España, y ofrecía estadías con un costo superior a los 1.000 euros, alrededor de 1.160 dólares, que incluían el consumo de sustancias psicoactivas de origen vegetal y animal.

Banda ofrecía todo tipo de alucinógenos en falsos retiros espirituales

De acuerdo con el reporte oficial, la estructura criminal organizaba estancias grupales de hasta veinte participantes, quienes eran atendidos por seis empleados durante las sesiones conocidas como “viajes astrales”.

En el lugar, los asistentes consumían ayahuasca, cactus de San Pedro y Kambó, este último extraído de las secreciones defensivas de la piel de una rana gigante amazónica.

Las instalaciones estaban adaptadas para este tipo de encuentros, con una amplia sala cubierta de colchones en el suelo, botellas de agua, cajas de pañuelos y una guitarra apoyada contra la pared, elementos que acompañaban el ambiente durante las sesiones.

Vendían los supuestos retiros como "experiencias místicas"

Según la Guardia Civil, la organización realizaba varios retiros por semana, logrando ingresos que ascendieron a cientos de miles de euros el año pasado, sin que estos fueran declarados.

RELACIONADO Este fue el último video de Miguel Uribe antes del atentado que acabó con su vida

La publicidad de los eventos se hacía a través de internet, presentando las actividades como experiencias “místicas” y con supuestos beneficios para la salud, lo que atraía a personas “de todo el mundo, en su mayoría procedentes de países europeos”.

En el operativo fueron detenidos dos hombres y una mujer señalados de dirigir la estructura, mientras que otras cinco personas están bajo investigación por actuar como “guías espirituales” en las ceremonias.

Los capturados enfrentan cargos por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Las sustancias podían tener efectos perjudiciales para el ser humano

Durante las diligencias, la Guardia Civil incautó 11 litros de ayahuasca, 117 plantas de cactus de San Pedro y cantidades de Kambó. La autoridad advirtió que estas sustancias, pese a su uso en ciertos rituales, pueden tener “efectos altamente nocivos para el ser humano”.

Las investigaciones continúan para establecer el alcance completo de la red, identificar la totalidad de las personas vinculadas y determinar el flujo del dinero obtenido por las actividades ilícitas.