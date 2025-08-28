Aclaran qué pasará con las pensiones y cesantías de docentes en el país: esto se sabe

La incertidumbre sobre el futuro de las pensiones y cesantías de los maestros en Colombia ha generado una preocupación dentro del gremio. Para ello, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) ha respondido a las inquietudes, proporcionando claridad sobre la situación actual y los cambios venideros en el marco de la reforma pensional.

Mediante una misiva emitida durante los últimos días, la entidad informó que los ahorros de pensión y cesantías de los docentes están completamente garantizados y no corren ningún riesgo.

La claridad llega en un momento crucial, después de que la filtración de un documento interno generara pánico sobre un posible desvío de recursos para cubrir el abultado déficit del nuevo modelo de salud implementado para los maestros.

Nuevo modelo de atención tendría que ver

Según se conoció, el nuevo modelo de atención, que entró en vigencia recientemente, enfrenta un déficit de $2,7 billones. Este agujero fiscal se debe a un error en la planificación inicial, donde el presupuesto proyectado para 2025 se basó en cifras del año anterior (2024), sin tener en cuenta el impacto del crecimiento inflacionario y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La falta de actualización de las cifras dejó un vacío financiero que, de no ser atendido, podría haber comprometido la continuidad de la atención médica para los educadores.

La entidad explicó que este tipo de traslados son procedimientos habituales y legales, amparados por la Ley General de Presupuesto y otras normativas vigentes. El fondo subrayó que, aunque se realizara dicha operación, el saldo en el rubro de pensiones se mantendría en una posición de solidez inquebrantable.

Según las cifras del Fomag, el saldo disponible para pensiones al 30 de junio de 2025 es de aproximadamente $9,40 billones, una cantidad más que suficiente para garantizar el pago de todas las pensiones y cesantías de los maestros.

Para solventar el déficit en el sector de la salud, el Fondo propuso una estrategia de financiación dual. La primera parte del plan implica la utilización de los "excedentes financieros" del propio fondo, estimados en $939.932 millones.

La segunda, para cubrir los $1,7 billones restantes, se buscaría a través de una adición de recursos directamente desde el Presupuesto General de la Nación, asegurando así que los fondos pensionales y de cesantías no se vean comprometidos de manera permanente.

El comunicado del Fomag fue enfático al reiterar que "las versiones que circulan en sentido contrario carecen de sustento" y que los recursos del fondo gozan de una "plena garantía legal y financiera".

La entidad también aprovechó la oportunidad para recordar que cualquier decisión sobre la destinación de sus recursos es una potestad exclusiva del Consejo Directivo del Fomag, tal como lo establece la Ley 91 de 1989, una norma que protege y regula la administración de estos fondos vitales para el bienestar de los maestros en Colombia.