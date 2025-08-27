Profesores en Colombia tendrán nuevo sistema de seguridad y salud en el trabajo: así operará

En un esfuerzo por dignificar y mejorar las condiciones de vida y laborales del magisterio colombiano, el Gobierno Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) han puesto en marcha un nuevo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) diseñado para más de 330.000 docentes activos en todo el país.

Este nuevo modelo, que se enmarca en la Atención Primaria en Salud (APS), busca dejar atrás el enfoque curativo y centrarse en la prevención y el bienestar integral de los educadores.

Este modelo, que representa una inversión inicial para el año 2025 de más de $129.000 millones, marca un antes y un después en la protección de la salud de los educadores.

Así funcionará el nuevo sistema de salud y seguridad para profesores

El corazón del programa son los 561 Equipos de Cuidado Integral en Salud (ECIS). Estos equipos están conformados por más de 2.000 profesionales de la salud, entre los que se cuentan auxiliares de enfermería, tecnólogos y especialistas en seguridad y salud laboral.

Los ECIS operarán a través de 70 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en todo el territorio nacional, con el objetivo de llegar a 7.840 establecimientos educativos y a sus casi 40.000 sedes.

Su principal tarea será la detección temprana de riesgos y la promoción de entornos laborales seguros y saludables. Esto es crucial, ya que las enfermedades relacionadas con el trabajo docente son la principal causa de pensiones por invalidez e incapacidades en el sector.

El sistema pondrá especial atención en dolencias que han afectado a miles de maestros, como: Problemas de salud mental (Ansiedad y depresión), afecciones músculo-esqueléticas (Síndrome del túnel del carpo) y trastornos de la voz y auditivos.

La coordinación de esta operación se realizará a través de mesas técnicas departamentales, donde se sentarán a la mesa representante de la Fiduprevisora, sindicatos de docentes y las Secretarías de Educación.

Esta colaboración busca asegurar que el sistema no solo funcione, sino que responda de manera efectiva a las necesidades específicas y variadas del magisterio en cada rincón de Colombia.