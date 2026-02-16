CANAL RCN
Colombia

Cesar advierte un aumento del 139% en los casos de dengue registrados en el departamento

10 de los 25 municipios del departamento se encuentran en brote. El año pasado se registraron cinco muertes por dengue, todas en pacientes menores de 15 años.

Foto: Secretaría de Salud del departamento de Cesar
Foto: Secretaría de Salud del departamento de Cesar

Noticias RCN

febrero 16 de 2026
04:48 p. m.
La secretaria de Salud del Cesar, Georgina Sánchez, encendió una alarma por el número de casos de dengue registrados en el departamento, tras conocerse el boletín epidemiológico de la semana cuatro.

De acuerdo con las autoridades, de momento, se tiene el reporte de 747 personas contagiadas. Al menos 435 más que en 2025, cuando se registraron 312 casos, en la misma fecha.

Sin embargo, la secretaria Sánchez informó que “todos se han podido manejar de la mejor forma, y hasta el momento, gracias a Dios, el departamento no presenta letalidades por dengue".

Cinco personas, todas menores de edad, murieron por dengue en el departamento durante el 2025:

Genera preocupación en la comunidad del Cesar que, con los casos registrados en 2025, cinco personas, todas ellas menores de 15 años, fallecieron por cuenta del dengue.

El aumento en el número de casos, según la jefa de la cartera departamental, se debe "obviamente a las lluvias, por el frente frío que está golpeando al Cesar y a otros departamentos; sin embargo, nosotros, desde la Secretaría de Salud, seguimos trabajando. Nunca hemos dejado de trabajar en todas las acciones de educación en casa".

10 de los 25 municipios del departamento se encuentran bajo alerta por el brote de dengue:

De momento, 10 de los 25 municipios del departamento se encuentran bajo alerta por el brote de dengue, incluida su capital, Valledupar, a la que se suman Aguachica, La Paz, Agustín Codazzi, El Paso, Bosconia, Curumaní, San Diego, Tamalameque y Astrea. Las muertes del año pasado se registraron en Valledupar (3), Curumaní (1) y Codazzi (1). Para evitar el mismo panorama la Secretaría se encuentra trabajando, al tiempo, en campañas de prevención e inmunización:

“El sábado (14 de febrero)”, explicó la secretaria Sánchez, “realizamos el lanzamiento de la campaña de vacunación contra el dengue en el municipio de Aguachica. Llevamos 1400 dosis aplicadas. De esta vacuna hay dos aplicaciones, la segunda se coloca tres meses después de la primera dosis".

