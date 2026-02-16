Estratos en Colombia tendrán cambio clave: así sería el nuevo sistema

El sistema de clasificación socioeconómica en Colombia, un pilar que ha definido la vida urbana y el acceso a servicios públicos durante más de tres décadas, se encuentra ante su transformación más radical. Lo que nació en los años 80 y 90 como una herramienta técnica para expandir la infraestructura eléctrica y de agua, hoy enfrenta críticas por su falta de precisión frente a la realidad financiera de los hogares.

Históricamente, la estratificación en Colombia se ha basado en las características físicas de las viviendas y su entorno geográfico. Bajo este esquema, el país se divide en seis niveles, donde los estratos 1, 2 y 3 reciben subsidios en sus facturas de servicios públicos, mientras que los estratos 5 y 6 pagan una contribución adicional para financiar dichas ayudas. El estrato 4, teóricamente, paga el costo real de la tarifa.

RELACIONADO Registraduría dio a conocer listado de ciudadanos que ganarán un millón de pesos por trabajar 10 días

Existen miles de ciudadanos que, a pesar de vivir en inmuebles catalogados como estrato alto (por herencia o cambios en su situación económica), carecen de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Fin de los estratos en Colombia? Así sería el nuevo sistema

El Gobierno Nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP), ha anunciado que el 2026 marcará el inicio del fin de este modelo tradicional. La propuesta busca transitar hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI), un sistema dinámico que dejará de mirar las fachadas de las casas para enfocarse en la billetera real de sus habitantes.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema? A diferencia de las encuestas presenciales del Sisbén o la clasificación fija por fachada, el RUI se alimentará de un cruce masivo de datos administrativos en tiempo real.

La DIAN (declaraciones de renta y patrimonio).

La PILA (aportes a seguridad social y salarios).

Registros de salud y educación.

Bases de datos de propiedad raíz y vehículos.

Con esta transición, el pago de servicios públicos y el acceso a programas como Renta Ciudadana o Colombia Mayor ya no dependerán de si una casa es de ladrillo o mármol.

Si el sistema detecta que un hogar en un barrio tradicionalmente "pobre" tiene ingresos de clase alta, perderá los subsidios. Inversamente, un adulto mayor en un barrio de estrato 5 con una pensión mínima podrá acceder a beneficios que antes le eran negados por su código postal.