Entre familia, amigos y lágrimas: así celebró el ‘Tigre’ Falcao sus 40 años

Radamel Falcao García vivió un fin de semana cargado de emociones en Bogotá. El histórico delantero colombiano, máximo goleador de la selección nacional y actual jugador de Millonarios, celebró este domingo 15 de febrero su cumpleaños número 40 en una reunión íntima junto a su familia, amigos y compañeros de equipo. La jornada estuvo marcada por la alegría, los mensajes de afecto y un ambiente cercano que terminó por conmover al atacante, quien no pudo contener las lágrimas al agradecer a los presentes por el acompañamiento y el cariño recibido.

El “Tigre” venía de disputar un compromiso importante el sábado, cuando Millonarios se impuso 2-1 frente a Llaneros FC en la Liga BetPlay. Falcao fue titular en ese encuentro, pero debió abandonar el terreno de juego a mitad del partido debido a una molestia física que encendió las alarmas en el cuerpo técnico y entre los aficionados. A pesar de ese contratiempo, el delantero aprovechó el domingo para compartir un momento especial con su círculo cercano.

Un festejo íntimo y lleno de emoción

La celebración se llevó a cabo en un ambiente privado, lejos de los reflectores y con la intención de que el futbolista disfrutara de un momento tranquilo tras un día exigente en lo deportivo. Entre risas, anécdotas y mensajes de reconocimiento, el capitán de la selección Colombia en múltiples procesos agradeció a cada uno de los asistentes por su apoyo a lo largo de su carrera.

En el momento de tomar la palabra, Falcao recordó algunos episodios de su trayectoria, desde sus primeros pasos como profesional hasta su regreso al fútbol colombiano, un sueño que había manifestado en varias oportunidades. La emoción se apoderó del goleador, quien, visiblemente conmovido, rompió en llanto mientras expresaba su gratitud por el cariño de su familia, sus compañeros y las personas que han estado a su lado en los momentos más difíciles.

Entre la preocupación por la lesión y el cariño del equipo

Aunque la celebración fue el eje central del día, la atención también estuvo puesta en la condición física del delantero tras su salida anticipada en el partido ante Llaneros. El cuerpo médico de Millonarios evalúa la lesión para determinar el alcance de la molestia y el tiempo de recuperación, con la esperanza de que no se trate de un problema de gravedad.

Mientras se define su situación médica, el equipo y el entorno cercano del jugador se unieron para brindarle un festejo especial en una fecha significativa. A sus 40 años, Falcao continúa siendo un referente dentro y fuera de la cancha, no solo por su capacidad goleadora, sino también por su liderazgo y su influencia en las nuevas generaciones del fútbol colombiano. Su cumpleaños se convirtió así en un recordatorio del impacto que ha tenido a lo largo de su carrera y del cariño que sigue despertando en quienes lo rodean.