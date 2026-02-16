Colombiana extraditada desde Chile fue capturada al aterrizar en Bogotá: ¿qué delito pesaba sobre ella?

En medio de los controles de seguridad en el Aeropuerto Internacional El Dorado, oficiales de la Migración Colombia dejaron a disposición de las autoridades competentes a una ciudadana colombiana que ingresó al país en calidad de extraditada, procedente de Chile.

La mujer arribó a Bogotá en un vuelo comercial de la aerolínea Avianca.

Colombiana extraditada desde Chile fue capturada en El Dorado: ¿por qué?

De acuerdo con la información oficial, tras confirmarse la existencia del requerimiento judicial activo, y en cumplimiento de los protocolos establecidos, la ciudadana fue puesta de inmediato a disposición de las autoridades respectivas para continuar con su proceso.

El procedimiento se realizó dentro de los controles migratorios que se aplican a pasajeros que ingresan al país, especialmente en casos de personas que llegan bajo condición de extradición.

Al momento de su ingreso, las autoridades verificaron que registraba una orden de captura vigente por el delito de tentativa de homicidio agravado.

Datos de Migración sobre personas capturadas con órdenes vigentes

Migración Colombia indicó que este caso hace parte del fortalecimiento de las acciones de verificación y articulación interinstitucional.

Según la entidad, durante 2025 se dejó a disposición de las autoridades a más de 5.500 personas por órdenes de captura vigentes y circulares de Interpol.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, señaló:

Bajo las directrices del Gobierno, hemos fortalecido la articulación con autoridades nacionales e internacionales para garantizar que quienes tengan cuentas pendientes con la justicia sean identificados y puestos a disposición de manera inmediata. La seguridad y la cooperación judicial son pilares fundamentales de nuestra gestión.

Finalmente, la entidad reiteró que continuará aplicando controles estrictos en los puntos de entrada al país para ubicar y entregar a las autoridades a personas con requerimientos judiciales pendientes.