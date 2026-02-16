CANAL RCN
Tendencias

Lina Tejeiro sorprendió al presumir regalo de San Valentín: ¿fue de Ryan Castro?

La actriz reveló en los últimos días que Ryan Castro es su 'crush'.

Foto: AFP.

Noticias RCN

febrero 16 de 2026
04:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En los últimos días, Lina Tejeiro, la reconocida actriz y próxima participante de MasterChef Celebrity Colombia, estuvo como invitada en el pódcast '40 Grados', de Cristian Pasquel.

Fue así como, en medio del diálogo, le preguntaron que cuál famoso era su 'crush' y ella aseguró que Ryan Castro, el importante cantante de música urbana.

Lina Tejeiro confesó su 'crush' y Ryan Castro habría respondido: esto dijo el cantante
RELACIONADO

Lina Tejeiro confesó su 'crush' y Ryan Castro habría respondido: esto dijo el cantante

"De un tiempo para acá se ha puesto muy guapo y lo digo con todo el respeto del mundo", comenzó afirmando Lina Tejeiro.

"Yo le decía a mi mamá que me dan ganas de hacerle el awo", complementó la actriz y presentadora en medio de risas.

Además, tras esas declaraciones, Ryan Castro escribió un tweet que sus seguidores asociaron como una posible respuesta a Lina Tejeiro.

"Yo me pongo las pilas, yo me pongo la 10", escribió el 'cantante de ghetto'.

Y, en medio de toda esa situación, Lina Tejeiro publicó un regalo de San Valentín en las últimas horas y desató nuevos rumores en las redes sociales.

Este fue el regalo que recibió Lina Tejeiro en San Valentín

En una historia de Instagram, Lina Tejeiro mostró que le regalaron una gran flor de lego para armar y que ya estaba dedicada a ese plan.

"Mi San Valentín", fue el mensaje que redactó la importante actriz al presumir su obsequio.

Y, casi que de inmediato, varios internautas asociaron ese 'presente' con el intérprete de 'Jordan'.

Estas han sido las reacciones después de que Lina Tejeiro mostró su regalo de San Valentín

Tras la historia compartida por Lina Tejeiro, una gran cantidad de seguidores realizaron comentarios como los siguientes:

Ryan Castro celebra su cumpleaños con inédita sorpresa para sus fanáticos: ¿de qué se trata?
RELACIONADO

Ryan Castro celebra su cumpleaños con inédita sorpresa para sus fanáticos: ¿de qué se trata?

"Awo, woo, woo", "se lo mandó Ryan", "¿habrá sido el 'tío Ryan'?", "dicen que al chismoso hay que tenerlo confundido" y "ay, Lina".

Sin embargo, hasta el momento, ni la actriz ni el cantante han confirmado haber interactuado en el más reciente fin de semana de San Valentín.

 

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Astrología

"Viene una tragedia MUY FUERTE": aterradora predicción de Mhoni Vidente

Viral

¿Qué son los ‘Therian’ y por qué son tendencia en redes sociales?

Artistas

¡Gran logro! Beéle recibió el Congo de Oro en el marco del Carnaval de Barranquilla

Otras Noticias

Argentina

Argentina enfrenta huelga general contra la reforma laboral de Javier Milei: pararían el transporte

La principal central sindical del país convocó un paro nacional que podría paralizar el transporte cuando la Cámara de Diputados trate el proyecto ya aprobado por el Senado.

Finanzas personales

Estratos en Colombia tendrán cambio clave: así sería el nuevo sistema

Nuevo sistema que ajustará subsidios y tarifas de servicios públicos.

Salario mínimo

Fenalco advierte sobre los riesgos de mantener un aumento del 23,7% en el salario mínimo: podrían perderse 700.000 empleos

Radamel Falcao García

Entre familia, amigos y lágrimas: así celebró el ‘Tigre’ Falcao sus 40 años

EPS

Exgerente de Emssanar habría permitido usar recursos de la salud para saldar millonaria condena