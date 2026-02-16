Lina Tejeiro sorprendió al presumir regalo de San Valentín: ¿fue de Ryan Castro?
La actriz reveló en los últimos días que Ryan Castro es su 'crush'.
Noticias RCN
04:41 p. m.
En los últimos días, Lina Tejeiro, la reconocida actriz y próxima participante de MasterChef Celebrity Colombia, estuvo como invitada en el pódcast '40 Grados', de Cristian Pasquel.
Fue así como, en medio del diálogo, le preguntaron que cuál famoso era su 'crush' y ella aseguró que Ryan Castro, el importante cantante de música urbana.
"De un tiempo para acá se ha puesto muy guapo y lo digo con todo el respeto del mundo", comenzó afirmando Lina Tejeiro.
"Yo le decía a mi mamá que me dan ganas de hacerle el awo", complementó la actriz y presentadora en medio de risas.
Además, tras esas declaraciones, Ryan Castro escribió un tweet que sus seguidores asociaron como una posible respuesta a Lina Tejeiro.
"Yo me pongo las pilas, yo me pongo la 10", escribió el 'cantante de ghetto'.
Y, en medio de toda esa situación, Lina Tejeiro publicó un regalo de San Valentín en las últimas horas y desató nuevos rumores en las redes sociales.
Este fue el regalo que recibió Lina Tejeiro en San Valentín
En una historia de Instagram, Lina Tejeiro mostró que le regalaron una gran flor de lego para armar y que ya estaba dedicada a ese plan.
"Mi San Valentín", fue el mensaje que redactó la importante actriz al presumir su obsequio.
Y, casi que de inmediato, varios internautas asociaron ese 'presente' con el intérprete de 'Jordan'.
Estas han sido las reacciones después de que Lina Tejeiro mostró su regalo de San Valentín
Tras la historia compartida por Lina Tejeiro, una gran cantidad de seguidores realizaron comentarios como los siguientes:
"Awo, woo, woo", "se lo mandó Ryan", "¿habrá sido el 'tío Ryan'?", "dicen que al chismoso hay que tenerlo confundido" y "ay, Lina".
Sin embargo, hasta el momento, ni la actriz ni el cantante han confirmado haber interactuado en el más reciente fin de semana de San Valentín.