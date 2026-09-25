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Clima en Colombia este fin de semana: Ideam prevé lluvias y aumento de nubosidad entre el 26 y 27 de septiembre

Para Bogotá, el pronóstico señala cielos entre parcialmente y mayormente nublados, con probabilidad de lluvias moderadas.

Foto: Ideam

Noticias RCN

septiembre 25 de 2026
06:22 p. m.
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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) pronosticó condiciones de nubosidad y lluvias en amplias zonas de Colombia entre el 25 y el 27 de septiembre, con especial incidencia en sectores de las regiones Andina, Caribe, Pacífica, Orinoquía y Amazonía.

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La entidad hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada a través de sus canales oficiales y consultar los reportes y alertas meteorológicas ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.

Regiones con mayores precipitaciones

De acuerdo con el pronóstico, el fin de semana comenzará con lluvias en el norte de la región Andina, el sur de la región Caribe y buena parte de la región Pacífica, especialmente en zonas del occidente del país. También se prevén precipitaciones de menor intensidad en algunos sectores de la Orinoquía y la Amazonía.

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Los departamentos que requieren especial seguimiento por las condiciones meteorológicas son Antioquia, Santander, el sur de Cesar, Bolívar y Magdalena, así como el suroccidente de Córdoba. A estos se suman áreas de Chocó, el occidente del Valle del Cauca, Cauca y sectores del norte y occidente de Nariño, donde se esperan lluvias durante distintos momentos del fin de semana.

Además, el Ideam indicó que la nubosidad y las precipitaciones se extenderán a varios sectores de la región Caribe, incluido el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como al norte y centro de la región Andina, la región Pacífica, zonas del oriente y occidente de la Orinoquía y la Amazonía.

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Bogotá y San Andrés tendrán condiciones variables

Para Bogotá, el pronóstico señala cielos entre parcialmente y mayormente nublados, con probabilidad de lluvias moderadas, especialmente durante las horas de la tarde. Las precipitaciones podrían presentarse en la localidad de Sumapaz y en sectores del norte, oriente y occidente de la capital.

En cuanto al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam prevé un inicio de fin de semana con baja nubosidad y tiempo seco. Sin embargo, hacia el sábado aumentaría la cobertura nubosa y podrían registrarse lluvias dispersas.

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La entidad reiteró la importancia de consultar permanentemente los pronósticos y alertas oficiales disponibles en su página web, aplicación móvil y redes sociales para conocer la evolución de las condiciones meteorológicas durante los próximos días.

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