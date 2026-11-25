Si este viernes 27 de noviembre pasa por Corferias, vale la pena detenerse en el stand 513-E, en el primer piso del pabellón 6. Allí, productores de municipios que durante años cargaron con el peso del conflicto armado mostrarán lo que hoy saben hacer: chocolate.

Del 27 al 29 de noviembre, ChocoShow 2026, la feria que organiza la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao), reunirá a productores, chocolateros, compradores y visitantes en torno al cacao nacional. Entre ellos estarán seis organizaciones de municipios PDET y ZOMAC, es decir, zonas priorizadas por haber sido de las más afectadas por la violencia.

Seis marcas, seis territorios

El recorrido empieza en el sur del país. Chocoamazonic, de El Doncello (Caquetá), y Musu Pakarii, de Puerto Guzmán (Putumayo), llevan chocolate de mesa amargo y chocolatinas con 70 % y 90 % de cacao, pensadas para quienes no le temen a lo intenso. Desde Cumaribo, en Vichada, Cacao Vivo traerá su chocolate de mesa, el de toda la vida para la taza del desayuno.

Los compradores más especializados también tendrán qué buscar. Dinka, de Tumaco (Nariño), presentará grano seco de cacao fino de sabor y aroma, la materia prima que persiguen los chocolateros exigentes. Serranito, de Santa Rosa del Sur (Bolívar), llegará con chocolate de mesa en varias presentaciones. Y Atavikafé, de Santa Marta (Magdalena), traerá chocolate oscuro de 35 %, 70 % y 100 % de cacao, una escala que va de lo suave a lo puro.

Una apuesta por la economía legal

Las seis organizaciones cuentan con el acompañamiento de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI) y de la Agencia de Renovación del Territorio (ART). En total, el Gobierno nacional apoya 18 proyectos de cacao que benefician a 2.776 familias, 1.122 de ellas mujeres.

Para la directora de la ART, Cindy Palma, la feria es mucho más que una vitrina comercial. "Detrás de cada producto hay familias que han decidido construir un futuro distinto para sus territorios", afirmó. Según Palma, el cacao representa la decisión de transformar sus economías y demostrar que sí es posible vivir de actividades legales y sostenibles. Por eso, agregó, quien elige estos chocolates también reconoce el esfuerzo de quienes le apuestan a la paz desde el territorio.

Para el visitante, la propuesta es sencilla: probar, preguntar por el origen y llevarse a casa un producto con historia. Para los productores, es la oportunidad de encontrarse cara a cara con compradores en una de las citas más importantes del año para el sector.