La Gobernación de Antioquia confirmó el asesinato de Juan Pablo Olivares, empresario de nacionalidad mexicana y propietario de la finca hotel Santa Laura, en hechos ocurridos durante la noche de este miércoles 25 de noviembre en zona rural del municipio de Jericó, en el Suroeste antioqueño.

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Según informó la administración departamental, el homicidio se registró en el predio de la víctima pocas horas después de los bloqueos viales que afectaron a esa población durante la jornada. Ante la gravedad de los hechos, las autoridades anunciaron medidas extraordinarias para avanzar en el esclarecimiento del crimen.

Convocan Consejo Extraordinario de Seguridad

La Gobernación de Antioquia informó que este jueves se realizará un Consejo Extraordinario de Seguridad para analizar la situación de orden público en Jericó y en la subregión del Suroeste, así como para coordinar las acciones investigativas con la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación.

Como parte de las decisiones adoptadas, el Gobierno departamental ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar, ubicar y judicializar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato.

A través de su cuenta de X, el gobernador Andrés Julián Rendón confirmó que “anoche fue asesinado” Juan Pablo Olivares y anunció que se adelantaría un Consejo Extraordinario de Seguridad para abordar lo ocurrido. Asimismo, reiteró la recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que contribuya a esclarecer el caso.

Exigen resultados en la investigación

En su pronunciamiento, la Gobernación exigió a las autoridades competentes avanzar con celeridad en las investigaciones para evitar que el crimen quede en la impunidad.

El mandatario departamental pidió “esclarecer este crimen y capturar a los responsables”, al tiempo que advirtió que “la impunidad envalentona a los delincuentes, debilita la autoridad del Estado y socava la confianza ciudadana”.

La administración también expresó su solidaridad con la esposa de la víctima, Isabel Arteaga, y con sus familiares, mientras continúan las labores de investigación para determinar las circunstancias y los móviles del homicidio ocurrido en Jericó.