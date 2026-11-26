Once personas fueron capturadas tras robar un supermercado D1 del barrio Olaya, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá. El grupo habría intimidado a empleados y clientes para llevarse mercancía avaluada en dos millones de pesos, pero fueron interceptados cuando intentaban escapar en un artículado de TransMilenio.

El caso quedó registrado en cámaras de seguridad y las imágenes fueron divulgadas por la Secretaría de Seguridad de Bogotá. En el video se observa a varias personas robando productos del establecimiento.

¿Cómo ocurrió el robo al supermercado D1 en Bogotá?

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los hechos ocurrieron en una tienda ubicada en el barrio Olaya. Los responsables habrían ingresado al establecimiento y amenazado a trabajadores y clientes con un supuesto arma de fuego que llevarían dentro de una maleta.

Mientras algunos intimidaban a las personas que estaban en el lugar, otros comenzaron a sacar diferentes productos de las estanterías. Entre la mercancía hurtada había botellas de licor y paquetes de distintos artículos.

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El valor de los elementos sustraídos fue estimado en dos millones de pesos. Una vez reunieron los productos, los involucrados abandonaron el supermercado y se dirigieron hacia el sistema de transporte público para intentar escapar.

¿Cómo capturaron a los 11 responsables del robo?

La huida no salió como esperaban. Una llamada de la ciudadanía a la línea de emergencias 123 permitió alertar a las autoridades sobre lo ocurrido y activar la búsqueda de los sospechosos.

La información también llegó a los uniformados que prestaban servicio en TransMilenio, quienes adelantaron las labores de localización. Minutos después, los agentes interceptaron a las personas señaladas cuando se movilizaban dentro de uno de los buses del sistema.

El operativo terminó con la captura en flagrancia de ocho hombres y tres mujeres. Además, las autoridades recuperaron los productos que habían sido sustraídos del supermercado.

La Secretaría de Seguridad informó que los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para responder por los hechos. Según la entidad, las 11 personas registraban antecedentes judiciales y dos de ellas fueron enviadas a prisión.