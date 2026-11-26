Bogotá tendrá este jueves 26 de noviembre de 2026 una feria de empleo exclusiva para mujeres, con una oferta de cerca de 1.000 oportunidades laborales.

La jornada, organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, a través de la Agencia de Empleo de Bogotá, reunirá a 25 empresas que buscan personal para diferentes sectores económicos.

La convocatoria se realizará en el Centro Comercial Outlet Factory, ubicado en la avenida de las Américas No. 62-84, en la localidad de Puente Aranda. La actividad comenzará a las 8:00 a.m. y se extenderá hasta las 4:00 p.m.

La feria se desarrolla en el marco del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres y busca facilitar el acceso femenino al empleo formal, promover la generación de ingresos y fortalecer la autonomía económica.

¿Qué vacantes ofrecerá la feria de empleo para mujeres en Bogotá?

La jornada tendrá oportunidades en sectores como comercio, servicios, producción, alimentos, salud y administración.

Entre los perfiles profesionales y operativos anunciados se encuentran líder de control interno para el sector salud, jefa de contratación, controller de tecnología y gestión de información, administradora de tienda, coordinadora de operaciones supernumeraria y jefa de enfermería.

También habrá oportunidades para auxiliares de enfermería, auxiliares de farmacia, auxiliares administrativas, auxiliares de bodega, operarias de producción, asesoras comerciales, asesoras de soluciones financieras, auxiliares de cocina, promotoras de ventas, meseras y cajeras.

La convocatoria incluye, además, vacantes para analistas de crédito con moto, asesoras comerciales de temporada, asesoras comerciales de medio tiempo y fines de semana, y operarias de servicios generales. Esta variedad de perfiles permite que mujeres con diferentes experiencias y trayectorias laborales encuentren opciones para postularse.

¿Cómo participar en la feria de empleo para mujeres?

La participación será gratuita. Las mujeres interesadas deben llevar su hoja de vida actualizada y su documento de identidad para participar en los procesos de selección de las empresas asistentes.

La feria se realizará este jueves 26 de noviembre de 2026 en el Centro Comercial Outlet Factory, ubicado en la avenida de las Américas No. 62-84, en Puente Aranda.