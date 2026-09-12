CANAL RCN
Deportes

¡Orgullo colombiano! Santiago Buitrago es campeón virtual de la montaña en la Vuelta a España

Santiago Buitrago es campeón virtual de la montaña en la Vuelta a España 2026 y está cerca de lograr un título que Colombia no gana desde 2004.

Foto: AFP

Sebastián Montañez

septiembre 12 de 2026
10:47 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El ciclismo colombiano vuelve a celebrar en una de las tres grandes vueltas. Santiago Buitrago quedó como campeón virtual de la clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026, después de superar la última gran jornada montañosa de la etapa 20.

La leyenda del ciclismo colombiano, 'Cochise' Rodríguez se encuentra hospitalizado: esto se sabe
RELACIONADO

La leyenda del ciclismo colombiano, 'Cochise' Rodríguez se encuentra hospitalizado: esto se sabe

El bogotano completó este sábado la etapa 20, disputada entre La Calahorra y Collado del Alguacil sobre 186,8 kilómetros.

La victoria de la jornada quedó en manos del español Mikel Landa, mientras Buitrago cumplió su principal objetivo: defender el liderato de la montaña.

Santiago Buitrago, campeón virtual de la montaña de la Vuelta a España 2026

Buitrago suma 78 puntos en la clasificación de la montaña y supera a Wout van Aert, segundo con 62. Más atrás aparecen Andreas Leknessund (36), Mikel Landa (30) y Tobias Johannessen (28).

Vuelta a España 2026: Así les fue a los colombianos en la contrarreloj de la etapa 18
RELACIONADO

Vuelta a España 2026: Así les fue a los colombianos en la contrarreloj de la etapa 18

Aunque matemáticamente la competencia termina este domingo 13 de septiembre, el colombiano quedó prácticamente con el título asegurado. La etapa 21 tendrá un recorrido de 112 kilómetros entre Carrefour Granada y Granada y está catalogada como llana por la organización.

Buitrago también fue protagonista durante las jornadas decisivas. En la etapa 19 estuvo muy cerca de conseguir una victoria, pero Eddie Dunbar lo superó en los últimos metros y el colombiano terminó segundo.

Colombia volvería a ganar la montaña después de 22 años

La conquista tiene un significado especial para el ciclismo nacional. Colombia no gana la clasificación de la montaña de la Vuelta desde 2004, cuando Félix Cárdenas consiguió su segundo título consecutivo.

Vuelta a España: presidente Sánchez declaró su “admiración” por las protestas propalestina
RELACIONADO

Vuelta a España: presidente Sánchez declaró su “admiración” por las protestas propalestina

Buitrago se uniría así a una lista histórica encabezada por Luis Herrera, ganador en 1987 y 1991; Óscar de Jesús Vargas, campeón en 1989; Martín Farfán, en 1990; y Cárdenas, vencedor en 2003 y 2004.

De confirmarse este domingo, sería la séptima vez que un colombiano conquista la clasificación de la montaña de la Vuelta a España y la primera en 22 años.

Por su parte, el campeón de la clasificación general será Enric Mas, quien ganó su primera Vuelta a España a los 31 años.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Independiente Santa Fe

Escándalo en la Liga Femenina: Orsomarso denunció presunto intento de amaño antes de enfrentar a Santa Fe

Independiente Santa Fe

Pablo Repetto rompió el silencio sobre Yílmar Velásquez en Santa Fe: “Me exigió ser titular”

Estadio El Campín

Nuevo estadio El Campín iniciaría trabajos en septiembre

Otras Noticias

Gobierno Nacional

Destapan presunta red de corrupción en contratación del Parque de las Aguas de Medellín

La Superintendencia de Industria y Comercio identificó un esquema para direccionar contratos a empresas preseleccionadas, al parecer, a través invitaciones privadas.

Yeison Jiménez

La historia detrás de la foto de Yeison Jiménez y el nuevo cantante de La Banda del Aventurero

La foto que une a Yeison Jiménez con su nueva voz diez años después: esta es la historia.

Cuidado personal

¿Qué pasa si hago 50 sentadillas durante 30 días seguidos, según entrenadores expertos?

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 11 de septiembre de 2026: último sorteo

África

Incendio en colegio de la República Democrática del Congo deja 26 niños muertos