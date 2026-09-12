¡Orgullo colombiano! Santiago Buitrago es campeón virtual de la montaña en la Vuelta a España

El ciclismo colombiano vuelve a celebrar en una de las tres grandes vueltas. Santiago Buitrago quedó como campeón virtual de la clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026, después de superar la última gran jornada montañosa de la etapa 20.

El bogotano completó este sábado la etapa 20, disputada entre La Calahorra y Collado del Alguacil sobre 186,8 kilómetros.

La victoria de la jornada quedó en manos del español Mikel Landa, mientras Buitrago cumplió su principal objetivo: defender el liderato de la montaña.

Santiago Buitrago, campeón virtual de la montaña de la Vuelta a España 2026

Buitrago suma 78 puntos en la clasificación de la montaña y supera a Wout van Aert, segundo con 62. Más atrás aparecen Andreas Leknessund (36), Mikel Landa (30) y Tobias Johannessen (28).

Aunque matemáticamente la competencia termina este domingo 13 de septiembre, el colombiano quedó prácticamente con el título asegurado. La etapa 21 tendrá un recorrido de 112 kilómetros entre Carrefour Granada y Granada y está catalogada como llana por la organización.

Buitrago también fue protagonista durante las jornadas decisivas. En la etapa 19 estuvo muy cerca de conseguir una victoria, pero Eddie Dunbar lo superó en los últimos metros y el colombiano terminó segundo.

Colombia volvería a ganar la montaña después de 22 años

La conquista tiene un significado especial para el ciclismo nacional. Colombia no gana la clasificación de la montaña de la Vuelta desde 2004, cuando Félix Cárdenas consiguió su segundo título consecutivo.

Buitrago se uniría así a una lista histórica encabezada por Luis Herrera, ganador en 1987 y 1991; Óscar de Jesús Vargas, campeón en 1989; Martín Farfán, en 1990; y Cárdenas, vencedor en 2003 y 2004.

De confirmarse este domingo, sería la séptima vez que un colombiano conquista la clasificación de la montaña de la Vuelta a España y la primera en 22 años.

Por su parte, el campeón de la clasificación general será Enric Mas, quien ganó su primera Vuelta a España a los 31 años.