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Ricardo Roa aseguró que no saldrá del país: ¿Regresará a la presidencia de Ecopetrol?

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, insiste en su inocencia de los cargos imputados por violación de topes electorales y tráfico de influencias

Ricardo Roa aseguró que no saldrá del país: ¿Regresará a la presidencia de Ecopetrol?
Foto: @ricroabar/X

Noticias RCN

julio 17 de 2026
04:41 p. m.
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En las últimas horas, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, rompió el silencio y habló de su inocencia frente a los dos procesos judiciales que enfrenta ante la Fiscalía.

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En declaraciones exclusivas a Noticias RCN, el directivo negó categóricamente las acusaciones de violación de topes en la campaña ‘Petro presidente’ y el presunto tráfico de influencias para la compra de un apartamento.

Yo ya me declaré inocente, me declaré inocente en la audiencia de imputación de cargos de la Fiscalía en los dos casos por los cuales estoy.

"No desvirtúa su presunción de inocencia": Ecopetrol se pronuncia sobre imputación a Ricardo Roa
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Ricardo Roa aseguró que no saldrá de Colombia

El alto ejecutivo de la principal petrolera colombiana enfatizó su compromiso con el proceso judicial y descartó cualquier intención de evadir la justicia.

"Siempre lo he hecho y siempre lo voy a seguir haciendo", manifestó sobre si comparecerá ante las autoridades judiciales por los dos procesos en su contra.

Al mismo tiempo, Roa fue contundente al desmentir rumores sobre una posible salida de Colombia. Confirmó que se encontraba en el aeropuerto para realizar un viaje nacional, reiterando que permanecerá en territorio colombiano pese a las complicaciones legales.

Ricardo Roa es investigado por presuntas irregularidades relacionadas con la superación de topes en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, así como acusaciones de tráfico de influencias en una transacción inmobiliaria.

Imputan a Ricardo Roa por presuntas irregularidades en la campaña Petro Presidente 2022
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¿Ricardo Roa volverá a la presidencia de Ecopetrol?

A su vez, Roa se reservó información sobre la fecha en que retornaría a sus funciones en la compañía de petróleos.

Las autoridades judiciales continúan con las investigaciones correspondientes, mientras que Roa mantiene su postura de inocencia y disposición para enfrentar el proceso legal que se desarrolla en su contra.

Ricardo Roa no se conectó a la audiencia de imputación de cargos por la posible violación de topes en la campaña Petro presidente
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