Peligro por modalidad de estafa telefónica: ladrones se hacen pasar como asistentes virtuales

La Secretaría de Seguridad de Bogotá alertó por una modalidad de estafa en la que los ladrones se están haciendo pasar como asistentes virtuales. En segundos, pueden dejar cuentas en cero y desaparecer del radar.

El modus operandi de los delincuentes consta de comunicarse con las víctimas vía teléfono. Se identifican como supuestos asesores e informan que estarían realizando pagos o retiros desde otras ciudades, aunque todo se trata de una fachada.

¿Cómo operan los ciberdelincuentes?

Después de dar a conocer el engañoso problema, brindan la solución de proteger el dinero, lo cual lleva a que las personas se sientan con confianza al aprovechar el pánico que les acaban de generar. Entonces, el asistente virtual ofrece el bloqueo de las tarjetas para así impedir transacciones.

Las llamadas pueden durar más de 20 minutos y el falso asistente virtual guía al detalle cómo bloquear la cuenta, cuando en realidad es una estrategia para quedarse con los datos bancarios. Además, con el uso de inteligencia artificial, el proceso aparenta ser un protocolo de seguridad.

“Esta modalidad aprovecha el miedo y la sensación de urgencia. Hacen creer a la víctima que su dinero está en riesgo para que entregue sus datos personales, claves o códigos de verificación”, explicaron las autoridades.

Al final de la conversación, el robo se habrá logrado a la perfección. La sorpresa entonces se la llevarán las víctimas, quienes verán que se quedaron sin saldo.

¿Qué se debe tener en cuenta para no caer?

Para no caer en esta clase de redes criminales, se debe tener en cuenta que los bancos no tienen un proceso de esta índole. Es decir, no piden información confidencial por el teléfono, mensajes de texto ni mucho menos asistentes virtuales con IA.

En ese orden de ideas, se puede identificar la estafa cuando se piden claves de acceso a la banca virtual, códigos de verificación por SMS, claves dinámicas, tokens, contraseñas de apps o datos confidenciales. El banco nunca los pide por medio de los canales mencionados.

“Si alguien le solicita esta información, desconfíe y finalice de inmediato la llamada”, mencionó el Distrito al recomendar también comunicarse con el bando para reportar el intento de engaño.