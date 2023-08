Cielo Rusinque confirma que no estará en el Gobierno: "No hay pulsos de poder en Casa de Nariño"

Luego de que se confirmara que la hoja de vida de Laura Sarabia ya está subida en el sistema de Función Pública en el cargo de directora del Departamento de Prosperidad Social, y frente a los rumores de que Cielo Rusinque pasaría a ser la nueva jefe de gabinete, en horas de la mañana de este 30 de agosto, la exdirectora del DPS anunció su salida, no solo de su puesto, sino del Gobierno Petro.

A través de su cuenta de X anunció que no hará parte del equipo de gobierno del presidente Gustavo Petro y aclaró que no hay pulsos de poder en la Casa de Nariño:

Quiero agradecer al Presidente @petrogustavo su voto de confianza. No estaré por el momento en el gobierno. Si alguien sabe y tiene autoridad para disponer quien lo acompaña y donde, es él. No hay pulsos de poder en Casa de Nariño, allí la lucha diaria es por el bien de Colombia. — Cielo Rusinque Urrego🇨🇴🇫🇷 (@cielo_rusinque) August 30, 2023

Pese a que su nombre sonaba para ocupar la jefatura de gabinete, cargo del que fue retirada Laura Sarabia desde el pasado 2 de junio, y que se ha mantenido vacante, escribió que no estará por ahora en el Gobierno.

En contexto: Cielo Rusinque no sería la jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro

La salida de Cielo Rusinque del Gobierno Petro

Inicialmente se manejaba la versión de que Cielo Rusinque sería movida de su cargo y pasaría a ocupar uno de los más importantes para el Gobierno Nacional. Una opción que desmitificó en las últimas horas, primero felicitó a Laura Sarabia, quien ocupará su puesto y, luego, confirmó su salida del equipo del gobierno del presidente.

Se desconocen las razones por las que Rusinque no estará más al lado del jefe de Estado. Sin embargo, aclaró que la única persona que tiene la autoridad para decidir quien va es Gustavo Petro:

Si alguien sabe y tiene autoridad para disponer quién lo acompaña y dónde, es él

Lo que podría interpretarse como una decisión del propio presidente.

¿No hay pulsos de poder en la Casa de Nariño?

Tal vez, sobre las especulaciones de que su salida pudo obedecer al regreso de Laura Sarabia al Gobierno, Rusinque aseguró que en la Casa de Nariño no hay pulsos de poder.

No es un secreto que Sarabia no solo se convirtió en una de las mujeres más poderosas del país al ejercer la jefatura de gabinete, sino que, además, sería una persona de la entera confianza del presidente, quien la mantuvo fuera de sus filas menos de tres meses y en vista de que pese al proceso que adelanta la Fiscalía no hay una investigación en su contra, pudo reengancharla como parte del equipo que camina a su lado y en uno de los cargos más importantes del país.

El DPS gestiona los recursos que se destinan a la inversión social que se ubican en un presupuesto que supera los 10 billones de pesos, mucho más que el dinero que manejan 15 ministerios.

Frente a esta nueva designación de Sarabia, analistas políticos como Yann Basset y Enrique Prieto-Ríos coinciden en que para llevar las riendas de este cargo se deben tener en cuenta dos factores: el primero, caminar al lado del presidente, en términos de confianza, y segundo, tener las habilidades y conocimientos para manejar un presupuesto tan importante. Para ellos, la exjefe de gabinete, en este momento solo cumple con su cercanía con el mandatario, pues su perfil no es el que requiere la dirección del DPS.