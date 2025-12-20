Gobierno Nacional planearía decretar una emergencia económica: este sería el delicado impacto

El Gobierno Nacional estaría planeando decretar una emergencia económica, una medida que solo se puede tomar en ciertos casos y que le daría al Ejecutivo el poder de crear nuevos tributos.

Básicamente, la idea del gobierno es que, después de utilizar la ley de financiamiento o reforma tributaria, por medio del decreto de emergencia económica buscaría recaudar parte de esos tributos, así lo explicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila:

Va a recoger en lo fundamental los mismos tributos que estaban propuestos en la ley de financiamiento.

¿Qué es la emergencia económica que planea decretar el gobierno?

Este tipo de medidas se decretan cuando hay crisis ambientales, sociales, económicas o de seguridad. El exministro de Hacienda Juan Manuel Restrepo, indicó que la emergencia económica:

Implica que, por un periodo de 30 días, prorrogable hasta por 90, el gobierno podría pedir decretos con fuerza de ley. Eso significa que puede crear o modificar tributos, puede reorientar el gasto público.

“No puede corregir errores de bulto en planeación fiscal, en gestión tributaria. O tampoco puede enfrentar propias decisiones de un gobierno en materia fiscal”, explicó.

Actualmente en Colombia hay un déficit fiscal que supera los 40 billones de pesos. “El gobierno conocía perfectamente que el presupuesto que presentó en este año con respecto al 2026 estaba desfinanciado”, dijo Restrepo.

Desde los gremios también han manifestado su inconformismo por la medida. María Claude Lacouture, presidenta de Amcham, calificó esta pretensión del gobierno como “desconocer la Constitución”.

En Colombia la emergencia económica no se declara por conveniencia. Solo procede si cumple con requisitos estrictos. El problema fiscal es grave, pero estructural y previsible. No sobreviniente ni excepcional.

La emergencia económica por decreto debe pasar por revisión de la Corte

El decreto de emergencia económica tiene que pasar por revisión de la Corte. David Cubides, analista del Banco de Occidente, indicó que la medida podría no proceder.

Es muy probable que la Corte termine indicando que no proceda. Porque la imprevisibilidad de una situación como esta se basaría en no entender que estamos en una situación fiscal apretada y que es una situación nueva, cuando realmente Colombia viene empeorando sus métricas fiscales desde hace varios trimestres.

¿Gobierno buscar decretar emergencia económica en la vacancia militar?

Bruce Macmaster, presidente de la Andi, se refirió al anuncio que hizo el Gobierno del presidente Petro justo antes del inicio de la vacancia judicial:

Anuncia al gobierno nacional que va a decretar la emergencia económica. Lo hace hoy, día 19 de diciembre. Justo antes de que se decrete la vacancia judicial. No emite todavía el decreto. Anuncia que se va a hacer.

Explicó que “si alguien quiere demandar o reclamar esa emergencia económica inconstitucional, no lo podrá hacer, sino hasta que el Consejo de Estado y la propia Constitución vuelvan después del periodo de la vacación.

El impacto de la declaratoria de emergencia económica

Este recurso que anunció el Gobierno Nacional tendría impactos complejos. Además, un borrador que se filtró en las últimas horas hablaba del impuesto del 5 x 1.000 por mil, también impuestos al patrimonio y a los hidrocarburos.

El candidato presidencial Juan Manuel Galán, señaló que “estas medidas realmente golpean a los colombianos. A la clase media, empresarial, trabajadora colombiana. Encarecen la vida. Afectan el bolsillo de todos”.

Katherine Miranda, senadora del partido Alianza Verde, indicó que es una maniobra abusiva del gobierno:

Por donde se le mire, esta emergencia económica es inconstitucional. Es un abuso. Esperaron la vacancia judicial para que la corte constitucional no pudiera hacer absolutamente nada.

“Otro golpe al bolsillo de los hogares colombianos. Le pedimos a la corte constitucional la mayor celeridad para ver el estudio de la constitucionalidad de este decreto”, dijo Carlos Meisel, senador del Centro Democrático.