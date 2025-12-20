Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 20 de diciembre de 2025

El Super Astro Sol volvió a ser protagonista este sábado 20 de diciembre de 2025, uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia por quienes buscan un premio rápido y la emoción de acertar número y signo zodiacal.

Como es habitual, el sorteo generó expectativa entre miles de apostadores que estuvieron atentos al resultado oficial.

Este juego, que se realiza todos los días en horario nocturno, es reconocido por su mecánica sencilla y por ofrecer premios atractivos con una inversión mínima.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 20 de diciembre de 2025

El sorteo del Super Astro Sol de hoy se jugó a las 4:00 p.m., momento en el que se definió la suerte de quienes realizaron su apuesta en puntos físicos y plataformas autorizadas.

El resultado oficial del Super Astro Sol del 20 de diciembre de 2025 dejó como combinación ganadora el número XXX y el signo XXX.

Estos datos corresponden al sorteo de la tarde y son los que determinan a los ganadores en las diferentes modalidades del juego.

Quienes acertaron número y signo se llevan el premio mayor, mientras que también existen premios secundarios para quienes logran coincidir solo con el número o únicamente con el signo zodiacal.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol y qué premios entrega?

El Super Astro Sol se juega eligiendo un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, acompañado de uno de los 12 signos del zodiaco.

El apostador puede escoger si juega ambas opciones o solo una de ellas, dependiendo del monto que desee invertir.

El premio mayor puede alcanzar hasta $1.400 millones, según el valor apostado y la modalidad seleccionada. Además, existen premios por acertar solo el número o únicamente el signo, lo que convierte al juego en una alternativa atractiva para quienes buscan más probabilidades de ganar.

Los premios deben reclamarse en los plazos establecidos por el operador y cumpliendo los requisitos legales vigentes en Colombia.