Menor de 14 años fue asesinada a tiros por el Clan del Golfo en Briceño, Antioquia

María Antonia Arrieta, una adolescente de apenas 14 años, fue asesinada en un ataque armado perpetrado, presuntamente, por el Clan del Golfo en el municipio de Briceño, Antioquia.

El hecho, que también cobró la vida de un hombre y dejó un herido, ocurrió en el barrio Divino Niño cuando la menor se encontraba con vecinos afuera de un establecimiento público.

Según las autoridades, el ataque iba dirigido presuntamente contra personas pertenecientes a un grupo de las disidencias de las Farc, con quienes se encontraba la menor.

Investigan hipótesis detrás del asesinato de una menor en Briceño, Antioquia

El doble homicidio aumenta la zozobra el norte de Antioquia por las condiciones en las que se dieron los hechos. William Londoño, secretario de Gobierno de Briceño, señaló que, el doble crimen iba dirigido a las disidencias de las Farc y la menor habría quedado en medio del fuego cruzado:

Al parecer, integrantes del Clan del Golfo ingresan a atacar presuntamente a personas del Frente 36 de las disidencias de las Farc.

Las autoridades, tanto Policía como Ejército, se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos en los que perdió la vida la menor que habría quedado en medio del fuego cruzado.

Grave situación de orden público en Briceño, Antioquia

Este municipio del norte de Antioquia, una región sometida a una compleja situación de violencia. En octubre pasado, más de 2.000 campesinos se vieron forzados al desplazamiento masivo como consecuencia de los enfrentamientos entre organizaciones criminales.

La Defensoría del Pueblo emitió semanas atrás una alerta temprana solicitando protección para los habitantes de Briceño, quienes se encontrarían en riesgo*debido a la disputa territorial.

Según el organismo, cuatro grupos armados delinquen actualmente en este territorio: el Clan del Golfo, el ELN, disidencias de las Farc y la guerrilla campesina Los Cabullos, lo que evidencia la magnitud del conflicto.