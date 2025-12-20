CANAL RCN
Colombia Video

Menor de 14 años fue asesinada a tiros por el Clan del Golfo en Briceño, Antioquia

El ataque dejó dos muertos y un herido en medio de la escalada de violencia que afecta al municipio del norte antioqueño.

Noticias RCN

diciembre 20 de 2025
02:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

María Antonia Arrieta, una adolescente de apenas 14 años, fue asesinada en un ataque armado perpetrado, presuntamente, por el Clan del Golfo en el municipio de Briceño, Antioquia.

El hecho, que también cobró la vida de un hombre y dejó un herido, ocurrió en el barrio Divino Niño cuando la menor se encontraba con vecinos afuera de un establecimiento público.

Según las autoridades, el ataque iba dirigido presuntamente contra personas pertenecientes a un grupo de las disidencias de las Farc, con quienes se encontraba la menor.

Videos revelan que menores sí habrían participado en el cruel ataque en Buenos Aires, Cauca
RELACIONADO

Videos revelan que menores sí habrían participado en el cruel ataque en Buenos Aires, Cauca

Investigan hipótesis detrás del asesinato de una menor en Briceño, Antioquia

El doble homicidio aumenta la zozobra el norte de Antioquia por las condiciones en las que se dieron los hechos. William Londoño, secretario de Gobierno de Briceño, señaló que, el doble crimen iba dirigido a las disidencias de las Farc y la menor habría quedado en medio del fuego cruzado:

Al parecer, integrantes del Clan del Golfo ingresan a atacar presuntamente a personas del Frente 36 de las disidencias de las Farc.

Las autoridades, tanto Policía como Ejército, se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos en los que perdió la vida la menor que habría quedado en medio del fuego cruzado.

Ejército señaló que menores reclutados habrían participado en el ataque en Buenos Aires, Cauca
RELACIONADO

Ejército señaló que menores reclutados habrían participado en el ataque en Buenos Aires, Cauca

Grave situación de orden público en Briceño, Antioquia

Este municipio del norte de Antioquia, una región sometida a una compleja situación de violencia. En octubre pasado, más de 2.000 campesinos se vieron forzados al desplazamiento masivo como consecuencia de los enfrentamientos entre organizaciones criminales.

La Defensoría del Pueblo emitió semanas atrás una alerta temprana solicitando protección para los habitantes de Briceño, quienes se encontrarían en riesgo*debido a la disputa territorial.

Según el organismo, cuatro grupos armados delinquen actualmente en este territorio: el Clan del Golfo, el ELN, disidencias de las Farc y la guerrilla campesina Los Cabullos, lo que evidencia la magnitud del conflicto.

Filtran foto de Zulma Guzmán al escapar de Colombia por el asesinato de dos menores con talio
RELACIONADO

Filtran foto de Zulma Guzmán al escapar de Colombia por el asesinato de dos menores con talio

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Aguachica

Falta de tecnología y recursos: los puntos clave del consejo de seguridad tras ataque en Aguachica

Gobierno Nacional

Gobierno Nacional planearía decretar una emergencia económica: este sería el delicado impacto

Ejército Nacional

Así operaba red de corrupción en batallón del Ejército: son siete los militares judicializados

Otras Noticias

Junior de Barranquilla

¿Por qué la Superliga entre Junior y Santa Fe ya no terminará en Barranquilla?

Conozca las razones por las que la Superliga entre Junior y Santa Fe ya no se definirá en Barranquilla.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 20 de diciembre de 2025

¿Puso a prueba su suerte en el Super Astro Sol de este 20 de diciembre? Descubra el resultado exacto de este sábado.

Navidad

Tradiciones navideñas que están desapareciendo en Colombia: ¿Por qué?

India

Tren atropelló y mató a una manada de siete elefantes en India

Enfermedades

Síndrome del comedor nocturno: síntomas, causas y complicaciones del diagnóstico