Falta de tecnología y recursos: los puntos clave del consejo de seguridad tras ataque en Aguachica

El consejo extraordinario de seguridad estableció peticiones para repeler los ataques terroristas en el municipio.

diciembre 20 de 2025
02:18 p. m.
El país se vio estremecido tras el más reciente ataque que se presentó en el batallón 14 de infantería, en Aguachica, en donde siete soldados perdieron la vida y otros 31 resultaron heridos.

Ante la grave situación, las autoridades llevaron a cabo un consejo extraordinario de seguridad con el que se establecieron algunas peticiones y se abordaron puntos clave para tomar medidas y combatir dichos ataques.

Consejo de seguridad en Aguachica tras ataques del ELN

El atentado terrorista, perpetrado por el frente Camilo Torres Restrepo del ELN, fue el tema de discusión en el más reciente consejo extraordinario de seguridad en donde, parte de las conclusiones, establecieron algunas peticiones que le solicitan al Gobierno Nacional recursos dirigidos a repeler los ataques por parte de los grupos terroristas en el municipio.

La falta de equipos y tecnología para poder evitar los ataques con drones también se han convertido en uno de los principales puntos de quiebre para las autoridades. Además, se solicitó el apoyo de las alcaldías de los diferentes municipios del sur del Cesar para prestar apoyo oportuno, pues el batallón Ricaurte ha sido atacado en dos oportunidades.

“El departamento del Cesar necesita enfrentar esta crisis de los efectos post Catatumbo con ustedes, de la mano de ustedes. No contamos con un equipo anti drones en todo el territorio, nuestros policías y militares hacen mucho con lo poco”, explicó Elvia Milena San Juan, gobernadora del Cesar.

Estado de salud de las víctimas

Por otro lado, el Ejército Nacional confirmó, en las horas más recientes, que cuatro de los once militares en grave estado de salud fueron trasladados a Bogotá. Según el más reciente reporte, los uniformados ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Militar.

Un reciente comunicado, el Hospital Militar confirmó la identidad de los cuatros soldados que se encuentran en estado crítico, los cuáles son: los soldados profesionales Francisco Javier Mendoza Zabala, Juan David Moreno Caldera y Elkin Pérez Cantillo, así como el Soldado Regular (SL18) Jorge Mario López Acosta.

“Se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos, en condición clínica crítica, bajo observación estrecha y tratamiento permanente por parte de un equipo médico multidisciplinario, con pronóstico reservado”, finalizó el comunicado.

