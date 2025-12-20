CANAL RCN
Deportes

Presidente de Atlético Nacional confirmó fichajes y salidas para el 2026

El presidente de Atlético Nacional confirmó salidas, posibles fichajes y renovaciones para 2026, en un proceso de reconstrucción tras un 2025 sin títulos de Liga BetPlay.

Atlético Nacional - Sebastián Botero
Foto: Atlético Nacional y captura de pantalla

Noticias RCN

diciembre 20 de 2025
02:37 p. m.
El cierre de la temporada 2025 dejó sensaciones encontradas en Atlético Nacional. Aunque el club levantó la Copa, el balance general fue negativo para una institución acostumbrada a pelear todos los títulos, pues no ganó la Liga y quedó fuera de la Copa Libertadores.

Ese contexto obligó a una autocrítica interna y a empezar, desde ya, la planeación del 2026, año en el que el ‘verdolaga’ disputará la Copa Sudamericana.

En diálogo con Wbeimar Muñoz en YouTube, el presidente Sebastián Arango reconoció que no fue el mejor año deportivo, pero confirmó que ya trabajan en fichajes, renovaciones y salidas, con el objetivo de armar un equipo competitivo que vuelva a ilusionar a la hinchada.

Salidas confirmadas y jugadores en evaluación

Uno de los temas más sensibles es la posible salida de Marino Hinestroza, quien despertó interés de varios clubes del exterior, entre ellos Boca Juniors.

Sobre el extremo, Arango fue claro: “No hemos cerrado el negocio, pero hay conversaciones adelantadas con varios clubes, entre ellos Boca”.

También confirmó que Joan Castro no continuará tras finalizar su préstamo, mientras que el uruguayo Facundo Batista regresará a su país al contar con ofertas concretas. “Tiene opciones para seguir su carrera y no lo vamos a detener”, explicó el directivo.

El caso del lateral Camilo Cándido sigue abierto. Aunque su préstamo termina, la intención del club es negociar su continuidad, entendiendo su importancia en el esquema.

Fichajes para 2026 y futuro del cuerpo técnico

En cuanto a Alfredo Morelos, el mensaje fue positivo, pues Arango aseguró que ambas partes quieren seguir juntas: “Queremos que se quede y él quiere quedarse con nosotros”, por lo que se hará un nuevo esfuerzo contractual.

De cara al mercado, Nacional busca laterales, extremos y un delantero de área, posiciones consideradas prioritarias para competir en 2026.

Sobre el técnico, el presidente no dio certezas: valoró el trabajo del interino Diego Arias, pero aclaró que la decisión final se tomará con calma. La reconstrucción ya empezó y el 2026 será una prueba clave para el proyecto.

