Cientos de turistas quedaron atrapados en la Troncal del Caribe por bloqueos registrados en distintos puntos

Las vacaciones de familias que planeaban visitar el Parque Tayrona en su reapertura y los hoteles cinco estrellas ubicados sobre la Troncal del Caribe el puente festivo (del 13 al 15 de junio) se vieron interrumpidas por los bloqueos registrados en al menos siete puntos de este importante corredor vehicular.

La situación de orden público, según la gobernadora del departamento del Magdalena, Margarita Guerra Zúñiga, empeoró en la madrugada del lunes, 15 de junio, tras los enfrentamientos registrados entre el Ejército y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

En diálogo con Noticias RCN, explicó que “es muy preocupante la situación. El operativo del Ejército contra la estructura de Los Pachenca ha dejado un rezago en la troncal del Caribe, es decir, todo el corredor turístico del Tayrona”.

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Policía se comprometió a enviar unidades de la UNDMO, pero no han llegado:

Luego del Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental, que mantuvo con las fuerzas militares y de Policía, ambas se comprometieron a acompañar los bloqueos que, a la hora, se mantienen sobre la Troncal del Caribe:

“A esta hora, 10:45 de la mañana, la Policía no ha ingresado. Tengo entendido que es una orden de nivel nacional, que viene del director de la Policía y no sé cuál es la explicación, cuáles son sus motivos”.

Una vez se acordó levantar el paro, los grupos armados comenzaron a talar árboles sobre la carretera, lo que obligó al departamento a enviar maquinaria amarilla, mientras coordinan gestiones humanitarias, para ayudar a los turistas que quedaron atrapados.

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Autoridades preparan una comisión humanitaria en la zona:

Posterior a los enfrentamientos, el puesto de policía de Buritaca fue atacado con drones, dejando un policía herido y un soldado fallecido. Sus cuerpos siguen atrapados en el sector, junto a cientos de turistas.

El bloqueo, que mantiene incomunicados los departamentos del Magdalena y La Guajira, reforzó su “llamado a pensar de manera humanitaria ¿cómo deben estar los turistas?, ¿bajo qué condiciones? Deben estar sintiendo miedo y está en riesgo su salud. Anoche logramos sacar niños que venían caminando por la vía junto a sus papás y trasladarlos en ambulancia, no porque estuvieran heridos, sino porque era el único medio con el que contábamos para su traslado”.

Declaraciones a las que se suma el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, añadiendo que “la institucionalidad debe prevalecer y el orden público debe garantizarse en toda la ciudad y en la zona rural (…) recuperar la zona rural es la prioridad y que se deben agotar los mecanismos de diálogo con las comunidades”.

La gobernadora indicó que los funcionarios van “a ir con chalecos blancos y brindarles hidratación porque parece ser que todo está cerrado y no conocemos las condiciones de los turistas. No es justo que ellos tengan que estar pasando por esto”.