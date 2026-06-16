Liberan a los dos policías secuestrados por el ELN desde hace casi un año en Arauca

En la tarde del lunes 15 de junio, el Frente de Guerra Oriental Comandante en Jefe Manuel Vásquez Castaño del ELN informó que los agentes de la Dijín Frankie Hoyos y Jordi Fabián Pérez iban a ser liberados en pocas horas.

Durante la mañana del martes 16 de junio, se conoció la imagen de la liberación con una misión de la Defensoría del Pueblo.

¿Desde cuándo estuvieron secuestrados?

El punto de partida de este caso se remonta al 20 de julio de 2025, hace 11 meses, cuando los uniformados estaban llevando a cabo labores investigativas relacionadas con los ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Arauca.

Cuando iban por la vía hacia Tame, fueron abordados por sujetos armados del ELN que los secuestraron. Un mes antes, el 8 de mayo, este grupo criminal también había privado de la libertad a los funcionarios de la Fiscalía Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López.

¿Qué pasará con los funcionarios de la Fiscalía?

Con el paso de los meses, la zozobra fue aumentando y lo único que sabían las familias eran las pruebas de supervivencia que publicaba el ELN. Podían ser rápidas o esporádicas.

A finales de octubre, la indignación a nivel nacional aumentó porque el grupo armado señaló que los cuatro secuestrados iban a ser sometidos a un ‘juicio revolucionario’. Dependiendo del resultado, anunciaron que los podían mantener secuestrados hasta por cinco años.

Alba María Murcia, la mamá del policía Hoyos, alzó su voz varias veces para pedir la liberación, no solo de su hijo, sino de todos. “La situación para nosotros es muy dura (…) No merecen estar allá”, esto dijo en diálogo con Noticias RCN.

“Me siento muy alegre porque me lo van a dejar en libertad para poderlo abrazar”, estas fueron las palabras de Murcia al conocer que su hijo iba a ser liberado. Pidió que los funcionarios de la Fiscalía también puedan reencontrarse con sus familias.