Venezuela llega a un acuerdo con General Electric para solucionar la crisis eléctrica

El lunes 15 de junio, el régimen de Venezuela llegó a un acuerdo con la empresa General Electric con el que busca solucionar la crisis energética.

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La crisis económica que ha ocasionado el régimen venezolano desde hace años ha tenido efectos en materia energética. Solo en 2025, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2025 (Encovi) arrojó resultados preocupantes.

¿Qué está pasando con la electricidad en Venezuela?

El 39 % de las personas tienen apagones a lo largo del día, otro 35 % experimenta esta situación cada semana y el 15 % lo ha sentido mensualmente. La estimación entonces arrojó que nueve de cada 10 hogares experimentan cortes esporádicos.

Sin duda, en medio de la transición tras la caída de Nicolás Maduro efectuada el 3 de enero de 2026, resolver la situación de la electricidad ha sido vital. Más teniendo en cuenta el reflejo preocupante de lo que ocurre en Cuba.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregó detalles del acuerdo, el cual tiene como alcance recuperar 5.000 megavatios para el sistema. Los primeros mil serán rescatados en 24 meses (dos años) y los restantes a lo largo de cuatro años.

¿Cuánta electricidad se produce en Venezuela?

“Necesarios para la vida nacional, tanto para cada hogar venezolano como para la plataforma industrial de nuestro país, pero principalmente para la vida de la nación”, afirmó Rodríguez.

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Cifras del régimen apuntan que la demanda energética en el país llegó a niveles históricos, hasta 15.589 megavatios. En cambio, la producción se situó en 12.000 megavatios, por lo que el déficit ha sido considerable.

En diálogo con AFP, el diputado Ezio Angelini reveló que antes de la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, Venezuela podía producir 20 mil megavatios diarios y la demanda era de 12 mil.

Cabe mencionar que en 2007, el sector eléctrico entró en proceso de nacionalización, por lo que 14 empresas dejaron de operar.