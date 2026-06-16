Argentina vs. Argelia: hora y canal para ver EN VIVO el debut de Lionel Messi en el Mundial 2026

La Selección Argentina, vigente campeona del mundo, iniciará este 16 de junio su camino en la Copa del Mundo 2026.

Los 'albicelestes' integran el grupo J y enfrentarán en el debut a la Selección de Argelia liderada por Riyad Mahrez.

Este partido se llevará a cabo en el Estadio de Kansas, en Misuri, Estados Unidos, ante un poco más de 76.000 espectadores.

Además, Lionel Andrés Messi, que presentó inconvenientes musculares en el último tiempo, ya está totalmente recuperado, será titular y, posiblemente, esté en el terreno de juego durante los 90 minutos.

¿A qué hora juega Argentina vs. Argelia, en el Mundial 2026?

De acuerdo con la programación de FIFA, la Selección Argentina comenzará a enfrentar a Argelia a las 8:00 de la noche (hora de Colombia).

Asimismo, aparte de la titularidad de Messi, también ha salido a la luz que Cristian Romero y Lisandro Martínez serían los centrales, Lautaro Martínez el '9' y De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister y Thiago Almada los mediocampistas.

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Argentina vs. Argelia, en el Mundial 2026?

Todas las emociones del partido entre Argentina y Argelia podrán seguirse en la señal principal y en la App del Canal RCN, desde las 7:00 de la noche.

Adicionalmente, los primeros 10 minutos serán transmitidos en las cuentas de TikTok y Youtube del Canal RCN, mientras que La FM, a partir de las 8:00 de la noche, narrará cada una de las jugadas.

¿Cuándo volverían a jugar Argentina y Argelia en el Mundial 2026?

La Selección Argentina y Argelia jugarán el 22 de junio por la segunda fecha de la Copa del Mundo 2026.

Los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentarán a Austria, en el Estadio Dallas, a las 12:00 del día (hora de Colombia).

Y, por su parte, Argelia será rival de Jordania, en el Estadio Bahía de San Francisco, a las 10:00 de la noche (hora de Colombia).