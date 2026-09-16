Anuncian cierre total en concurrido sector en el sur de Bogotá: ¿Hasta cuándo será?

Las autoridades informaron que la avenida Primero de Mayo tendrá un cierre total durante las noches en un tramo de la calzada que comunica el occidente con el oriente, por causa de las obras de la Línea 1 del Metro.

La medida fue autorizada por la Secretaría Distrital de Movilidad y comenzó a aplicarse desde el martes 15 de septiembre de 2026.

El cierre es en la calzada sur, específicamente entre las carreras 52C y 52A; y durante el horario de 10:00 p.m. a 5:00 a.m.

Cierre será en horario nocturno

La Secretaría de Movilidad estima que esta intervención tendrá una duración aproximada de un mes, por lo cual dio a conocer las rutas alternas.

Los conductores deberán tomar la carrera 52C hacia el sur, continuar por la calle 29 Sur en dirección al oriente y posteriormente avanzar por la carrera 52A hacia el norte, donde podrán retomar su recorrido habitual.

La modificación también contempla cambios temporales para los usuarios del SITP. El paradero identificado con el código 096A09, ubicado actualmente en el tramo de la avenida Primero de Mayo entre las carreras 52A y 52B, será trasladado mientras permanezca el cierre.

Cambios en la movilidad

Durante las obras, los usuarios deberán utilizar un paradero provisional localizado en la carrera 52A, entre las calles 27 Sur y 28 Sur.

En cuanto a los peatones, el Distrito informó que los andenes y la infraestructura destinada para su circulación no tendrán afectaciones. Por ello, podrán movilizarse normalmente.

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Aunque recomendó a los usuarios transitar con precaución, respetar la señalización instalada en la zona y realizar los cruces únicamente en esquinas o lugares considerados seguros. También pidió atender las indicaciones de los auxiliares de tránsito y del personal encargado de las obras.

Los cambios hacen parte del Plan de Manejo de Tránsito establecido para permitir el desarrollo de las actividades nocturnas y mantener condiciones de seguridad para quienes utilizan este corredor vial durante la intervención.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.