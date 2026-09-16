Video | Agente de tránsito fue atacado con un objeto inflamable en medio de un operativo de control en Guasca

Con inmensa preocupación, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, compartió en su cuenta de la red social X la agresión registrada contra un agente de tránsito en el municipio de Guasca.

Según comentó, ocurrió en medio de un operativo de control solicitado por la administración municipal, cuando el agente y sus compañeros detuvieron a un motociclista para revisar que sus documentos estuvieran al día.

El hombre no solo se negó a entregarlos, también prendió fuego a un objeto inflamable y lo lanzó contra uno de los agentes, que preguntaba cómo apagar la moto.

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El agresor prendió fuego a su moto para evitar la inmovilización:

Decidido a evitar la inmovilización de su vehículo, el agresor decidió prenderle fuego, sin importar el riesgo que podría representar o las quemaduras que, de por sí, ya había causado a uno de los uniformados.

Tras el ataque, el hombre fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes y el gobernador advirtió en sus redes que se emprenderán “todas las acciones jurídicas a las que haya lugar” en su contra.

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Gobernador insiste en que no hay justificación alguna para agredir a los agentes de tránsito:

Solo en Bogotá, con corte a junio de 2026, se registraron 37 episodios de agresión en los que, al menos 47 agentes de tránsito resultaron afectados. Por estos hechos, 25 personas fueron capturadas.

El gobernador Rey insiste en que “los agentes de tránsito y la Policía están en las vías para hacer cumplir las normas y proteger la vida de los ciudadanos. Ningún servidor público debe ser agredido por cumplir con su labor” y manifestó su “rechazo total a este tipo de hechos que”, según dijo, “no tienen”, ni tendrán, “ninguna justificación”.