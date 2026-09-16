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Patrullera fue asesinada cuando salía vestida de civil de las instalaciones de la Policía en El Charco, Nariño

Las autoridades advierten que es un ataque en contra de las 47.662 mujeres de la institución.

Foto: Policía Nacional
Foto: Policía Nacional

Jorge Leonardo Alzate

septiembre 16 de 2026
07:22 p. m.
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Es motivo de rechazo e inmensa preocupación en El Charco, Nariño, el asesinato de la patrullera de la Policía Yenifer Yadira Ordóñez, cuando salía vestida de civil y desarmada, de las instalaciones de la institución.

Las autoridades califican el hecho como un acto terrorista que enluta a la Policía y a los habitantes de El Charco, municipio al que se encontraba adscrita la uniformada.

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Una agresión en contra de las 47.662 mujeres policías:

Desde la Policía del departamento de Nariño rechazaron el hecho y advirtieron que “no fue una agresión contra una mujer policía, fue una agresión contra las 47.662 mujeres que hacen parte de nuestra Institución; contra cada una de ellas que día a día se levantan para ponerse el uniforme, salir a patrullar y servir a su país”.

E insistieron en que “la violencia no detendrá” su “firme compromiso por servir a la comunidad”.

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¿Qué se sabe del asesinato de la patrullera Yenifer Yadira Ordóñez en Nariño?

De acuerdo con las autoridades, la patrullera Yenifer Yadira Ordóñez recibió un impacto de bala que causó su muerte, sobre la 1:30 p.m. del miércoles, 16 de agosto.

De inmediato, llegaron al lugar investigadores que iniciaron labores de recolección de pruebas para dar con alguna pista que les permita identificar a los responsables.

Además, la Policía invitó “a brindar cualquier información que permita dar con los autores materiales del homicidio de nuestra uniformada, a través de la Línea contra el crimen 3143587212”.

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