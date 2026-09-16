Néstor Lorenzo tomaría inesperada decisión con Luis Díaz tras el retiro de James Rodríguez

Por primera vez en más de 15 años, James Rodríguez no será opción para el cuerpo técnico de la Selección Colombia. El volante anunció que se retira del fútbol internacional tras la participación de la 'Tricolor' en el Mundial de 2026.

Este jueves, el técnico Néstor Lorenzo anunciará su primera convocatoria sin el que fue su capitán durante los últimos años. Por otro lado, se conoció que no sería la única ausencia significativa que tendría el equipo para la fecha FIFA de septiembre y octubre.

Luis Díaz no sería convocado por la Selección Colombia

De acuerdo a lo revelado por el periodista Juan Felipe Cadavid en La FM 'Más Fútbol' de RCN Radio, en esta convocatoria no estarían varios de los jugadores habituales en el equipo nacional, empezando por Luis Díaz, quien ahora es la cara principal de la 'Tricolor'.

Lucho no va a venir a los partidos de selección Colombia de ahorita septiembre y octubre. Es una decisión tomada con el cuerpo técnico, que le dijo vaya y empiece la temporada, póngase a punto y cuando ya lo necesitemos, viene otra vez

Comentó que varios jugadores que suelen aparecer siempre en las convocatorias no serían tenidos en cuenta, pues se estaría buscando los nombres que complementen la base existente en el equipo. "No va a llamar a Lucho y entiendo no va a llamar a otros, son varios de los habituales que no va a llamar. Esta convocatoria viene con nombres nuevos y hay una base que no va a estar".

¿Contra quién jugará Colombia en la fecha FIFA?

La Selección Colombia tiene tres rivales confirmados para sus primeros partidos después del Mundial de 2026. El equipo enfrentará a tres selecciones en partidos amistosos en la fecha FIFA de septiembre y octubre, recordando que cambió el calendario internacional.

En primer lugar enfrentará a México el 26 de septiembre, luego se medirá ante Paraguay el viernes 2 de octubre y cerrará frente a Perú el 6 de octubre. Los tres partidos serán en Estados Unidos y contarán con trasmisión de Fútbol RCN.