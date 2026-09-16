"Inimaginable": Mhoni Vidente impresionó con contundente predicción

En los últimos días, Mhoni Vidente, la reconocida astróloga radicada en México, volvió a hablar de la inteligencia artificial.

Según lo que visualizó en sus cartas, esa herramienta digital seguirá teniendo avances considerables y comenzará a revolucionarlo todo en un lapso de cinco años.

Pero, ¿qué podría pasar exactamente cuando la inteligencia artificial evolucione aún más? Descubra aquí en Noticias RCN la nueva predicción de Mhoni Vidente.

Esto fue lo que reveló Mhoni Vidente sobre los avances de la inteligencia artificial

Mhoni Vidente señaló que la inteligencia artificial será muy poderosa en los próximos cinco años y que, de hecho, podría controlar múltiples ámbitos que en este momento nadie se imagina.

"Visualizo que de aquí a cinco años la inteligencia artificial va a llegar a un grado inimaginable, más poderosa que nunca. Manejará completamente países, ciudades y comunidades enteras de la humanidad", aseguró Mhoni Vidente.

"La inteligencia artificial puede llevar a un mejor vivir, pero habrá un colapso que es innegable. Este se va a dar en el 2031 porque habrá una tensión entre las máquinas y el ser humano y, por lo tanto, no se debe dejar que los robots lo controlen todo" concluyó.

¿Qué más ha manifestado Mhoni Vidente en los últimos días?

En sus más recientes lecturas de cartas, Mhoni Vidente aseguró que habría cambios prósperos en países como Colombia, México, Venezuela, Estados Unidos y Cuba.

De acuerdo con la astróloga de origen cubano, cada una de esas regiones lograría avanzar hacia el progreso que está buscando y sobreponerse a las adversidades.

Pero, adicionalmente, Mhoni Vidente también adelantó que Donald Trump resultaría siendo el gran ganador de Estados Unidos en las elecciones del 3 noviembre de 2026 y que, incluso, su ideología se mantendría en ese país durante un lapso entre los 15 y los 20 años.