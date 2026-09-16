Suspenden temporalmente el servicio para cursos pedagógicos de tránsito en Bogotá

Desde este miércoles 16 de septiembre, la Secretaría de Movilidad informó que se suspenden de manera temporal los servicios para cursos pedagógicos de tránsito.

Cuando a una persona le imponen una multa por infracción a las políticas de tránsito en Bogotá, debe asistir a un curso pedagógico. Sin embargo, las autoridades señalaron que por poco tiempo, el servicio no será prestado por la entidad.

¿Por qué se suspendieron los cursos?

La suspensión responde a las directrices mencionadas en las resoluciones 2877 del 1 de abril y 8863 del 16 de julio emitidas por la Superintendencia de Transporte con respecto a los nuevos requisitos para los Centros Integrales de Atención (CIA) y Organismos de Tránsito.

El Distrito precisó que uno de los requisitos es una nueva infraestructura para el Sistema de Control y Vigilancia, en el cual se almacena la información de los ciudadanos que realizan el curso. Tiene como alcance evitar posibles fraudes o manipulación.

Teniendo en cuenta este proceso, no se pueden brindar los cursos en cierto tiempo. Paralelamente, las autoridades se han reunido con el gobierno para pedirle que se reconsidere el plazo para la puesta en marcha del nuevo sistema.

¿En dónde se pueden hacer los cursos?

Además, se está llevando a cabo un proceso de subasta inversa con el fin de seleccionar al operador acorde a los lineamientos de la Superintendencia de Transporte.

Ahora bien, mientras se avanza en este asunto, el Distrito precisó que las personas que necesiten realizar los cursos pedagógicos tendrán que hacerlo en los CIA autorizados por el Ministerio de Transporte, los cuales se pueden consultar en el sitio web del Registro Único Nacional de Tránsito.

“La suspensión temporal de los cursos que presta directamente la Secretaría no impide que las personas realicen este trámite”, señaló la entidad sin dar una fecha para cuándo volvería a prestar el servicio.