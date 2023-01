Nariño paralizado: cierre de vía Panamericana dejó en evidencia debilidades en infraestructura vial

La situación provocada por un deslizamiento de tierra es preocupante, pues los habitantes de la zona son los más afectados. El combustible y el gas están escasos, por ende, los vehículos no pueden movilizarse y las personas desplazarse, los alimentos suben de precio y comienza el desabastecimiento. Nariño está incomunicado por cuenta de una sola vía dañada, y esto deja en evidencia las necesidades que tiene el país en materia de movilidad, pues solucionar el desastre en la zona tardaría meses.

El Gobierno Nacional, las gobernaciones de Nariño y Cauca intentan atender la emergencia y plantean alternativas con nuevas carreteras, incluso el presidente Petro propuso una vía de 270 kilómetros, el problema es que esto podría surtir efecto en el largo plazo, pero este momento las comunidades piden auxilio.

No se pierda: Gobierno anunció subsidios y otras medidas por emergencia de lluvias en Rosas, Cauca

Recientemente, la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, anunció medidas, subsidios, un puente, el uso de una vía alterna y reubicaciones para las familias damnificadas. Aunque es de esperarse que estas soluciones tengan un efecto, expertos aseguran que la construcción de nuevas vías debe ser prioridad del Gobierno Nacional.

NoticiasRCN.com consultó a Darío Hidalgo, experto en movilidad, para hablar sobre las necesidades que dejan en evidencia el cierre de la vía Panamericana, que tiene colapsado el funcionamiento económico y de transporte en una importante región.

¿Por qué la vía Panamericana demuestra ser indispensable para el país?

En la vía Panamericana, en el sur del país, es el único acceso directo desde Popayán hasta Pasto, Ipiales, desde el occidente de Colombia. No existe una vía alterna, la vía Mocoa - Pasto es un corredor que se construyó en el conflicto con el Perú en los años 30 y tiene unas especificaciones muy deplorables, incluso cuenta con un tramo que es conocido como el trampolín de la muerte porque toca hacer pare y siga y es de un solo carril. Por esta razón esta vía es muy relevante y no ha recibido las intervenciones requeridas.

La vía que va en Altamira - Florencia, que también fue construida en esa época, ha tenido mejoras e intervenciones, pero la otra no.

El hecho de que esta vía lleve menos de una semana cerrada y haya generado tal caos, ¿qué deja en evidencia sobre las necesidades del país en temas de infraestructura vial?

Había una variante, el Estanquillo, que había sido planteada en varias décadas, pero no se ha ejecutado. Hoy, con el gran deslizamiento de tierra por la falla geológica en el sector de Rosas, que es un problema que no puede ser removido porque ya hay una afectación en el tramo, hay que generar una vía distinta.

Nariño y el sur del Cauca dependen de la Panamericana para dos cosas fundamentales en su economía: sacar sus productos, por ejemplo, la leche que se produce en varias zonas cercanas a Pasto, incluso en el altiplano en Túquerres o las zonas altas de la vía del valle del Guamuez, allí se produce mucho de este producto y se procesa en Popayán o Cali, como no ha sido posible trasportarla, se pierde.

Otros productos como la papa y otros alimentos de la canasta familiar que se venden en Colombia no pueden ser comercializados porque falta esa carretera de conexión. En el sentido contrario, allá también se llevan muchos productos del occidente y el centro del país, que son consumidos en Nariño, por ejemplo los combustibles, un recurso que no está disponible y es básico para que funcione el transporte.

¿Hay alguna solución en materia de movilidad para la situación?

El tema es muy complejo, tal vez sea posible habilitar un carreteable, pero esto tendrá dificultades porque hay quebradas y ríos, no es simplemente hacer un corte en la montaña y construir. Hay algunos prediseños para un proyecto de gran envergadura, pero eso implica un proceso largo por la contratación, construcción y adquisición de predios. Es una situación muy crítica que no se resuelve de forma inmediata y la única forma de llegar es en avión, pero eso no es una manera de importar y exportar.

El presidente Gustavo Petro planteó una nueva vía de 270 kilómetros. Sería una doble calzada con 12 billones de pesos entre Popayán, Cauca, y Chachagüí, ¿qué tan viable es esta propuesta?

La gran vía nueva es viable a medida en que sean dispuestos los recursos, pero el tiempo de ejecución de una vía de gran envergadura con 12 billones de inversión y 270 km es algo muy lento. Tal vez al final de la administración se logren los avances para contratar. Puede ser una realidad en ocho o diez años.

El 70% de las exportaciones salen por esa carretera, ¿es un error que gran parte de la economía esté puesta sobre una sola vía?

Existe una alternativa desde el centro del país que es la conexión de Mocoa a Pitalito, comunica con el Ecuador y es relativamente buena, es una alternativa para las exportaciones colombianas. Pero el cruce de la Cordillera Occidental de Popayán a Pitalito es compleja, no es fácil por el páramo de Paletará y el siguiente cruce es muy al norte en la zona de La Línea, que también tiene problemas a pesar de los túneles.

Lo que no es posible es desde el occidente, Cali, Popayán o Antioquia, tener que hacer tránsito hasta el Valle de Magdalena para poder ir a Neiva y de ahí a Pitalito.

¿Cuál es la solución a largo plazo?

La construcción de nuevas vías. Consultar a las comunidades con planes de manejo ambiental para la protección de zonas que puedan tener riesgo, como bosques, parques nacionales o zonas de reserva. Eso hace difícil la construcción de una gran infraestructura en el suroccidente del país. En esta zona existen múltiples comunidades afros e indígenas que tienen que hacer parte del proceso y esto lo hace más complejo.