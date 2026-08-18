¿Cómo será la reconstrucción del país después del terremoto?

Una semana después del terremoto, la prioridad es la recuperación del país. Las cifras entregadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) son impactantes: más de 300 fallecidos y miles de heridos.

Se estima que solo para reconstruir las ciudades capitales afectadas (Cali, Armenia, Manizales, Quibdó y Pereira) se necesitarán más de 12 billones de pesos.

Miles de viviendas afectadas en la emergencia

Mientras avanza la fase humanitaria de recuperación de cuerpos, tarea que no culminará hasta que se encuentre el último; desde el gobierno nacional en coordinación con las autoridades departamentales ya empieza a funcionar el plan de reconstrucción.

En este momento, los afectados por el terremoto deben solicitarles a las alcaldías y gobernaciones un análisis estructural de la vivienda afectada para determinar si es habitable o no.

Algunas de las familias tendrán que comenzar sus casas desde cero. Según la UNGRD, son más de 29.000 las viviendas destruidas y más de 5.000 los edificios averiados.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, ya informó que la reconstrucción se hará en tres fases. Sumado a ello, inició la mesa técnica con el sector de la construcción para socializar las fases de reconstrucción en zonas devastadas.

¿Cuánto podría costar la reconstrucción?

Los sitios más afectados han sido: 303 centros de salud, 3.443 centros educativos, 3.095 centros comunitarios, 413 vías, cinco aeropuertos, 86 acueductos afectados, 49 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales.

Hace pocos días, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham), estuvo en La FM analizando los estragos ocasionados por el terremoto y dio una cifra estimada del costo de la reestructuración nacional.

La presidenta reveló que la reconstrucción podría costar alrededor de más de 20 billones de pesos. Por eso, recalcó la necesidad de seguir aportando: “A todos los que nos están oyendo, a que sigamos en esa donación constante porque apenas comienza”.