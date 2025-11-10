Ojo: estos serán los cierres viales por la implosión del intercambiador de Puente Aranda

Este domingo 12 de octubre Bogotá será testigo de un hecho histórico con la implosión controlada del puente vehicular en la intersección de Puente Aranda, iniciando la construcción de la nueva Calle 13.

RELACIONADO Esto es todo lo que debe saber sobre la implosión del intercambiador vial de Puente Aranda

Todo listo para la implosión del intercambiador vial de Puente Aranda

En diálogo con este medio, el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, explicó que esta demolición hace parte de un ambicioso proyecto que transformará la movilidad en el suroccidente de la ciudad.

La implosión, programada para las 10 de la mañana, tomará apenas 12 segundos y marcará el comienzo de una obra que incluirá un nuevo intercambiador vial de tres niveles, tres pasos peatonales semideprimidos, dos kilómetros de ciclorruta y más de 100.000 metros cuadrados de espacio público.

Molano destacó que este método de demolición permitirá ahorrar casi un año en tiempo de obra.

“Esto es un hecho histórico, un hito para Bogotá. Lo va a hacer una de las empresas que tiene más experiencia, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Lo haremos así por tiempo, vamos a pasar de casi un año a un mes y medio en términos de obra. Solo 12 segundos va a tardar la implosión y mes y medio vamos a tardar recogiendo los escombros. Con eso nos ahorramos un año de obra y de proyecto”, indicó el director.

¿Cuáles serán los cierres viales que tendrá Bogotá por la implosión?

Cabe mencionar que el operativo de seguridad comenzará durante la noche de este sábado 11 de octubre con cierres viales en un perímetro de 2.5 kilómetros. Las estaciones de Transmilenio cercanas permanecerán cerradas desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde del domingo.

“Vamos a tener mañana a las 5 de la mañana el cierre de Transmilenio hasta las 2 de la tarde y el martes nuevamente vamos a abrir a las 4 de la mañana. En el momento de la inflación vamos a tener ahuyentamiento de las aves para tener toda la zona controlada y efectivamente con todas las entidades, pues vamos a hacer seguimiento desde esta noche hasta mañana a las 10 de la mañana, que es el momento de la implosión", añadió.

Serán más de 25 entidades, incluyendo Policía, Ejército, IDIGER y bomberos, las estarán involucradas en garantizar la seguridad durante el proceso.

La nueva Calle 13 es parte de un proyecto más amplio que abarca 11 kilómetros y beneficiará principalmente a las localidades de Kennedy, Puente Aranda y Fontibón.

A pesar de las preocupaciones expresadas por algunos ciudadanos sobre los posibles trancones y molestias durante la construcción, Molano aseguró que el resultado final mejorará significativamente la movilidad en la zona.

“Nosotros vamos a tener los cierres desde esta noche a las 11 de la noche. No habrá Transmilenio a las 5 de la mañana, las dos estaciones Puente Aranda y Distrito Graffiti. Vamos a abrir Transmilenio a las 2 de la tarde y el martes a las 4 de la mañana vamos a tener el plan de manejo de tránsito que tenemos en este momento. Hay una ventaja y es que hoy tenemos unas restricciones también que ya se van a quitar. Como ya no van a estar los puentes, entonces va también a fluir el tráfico más rápido. Lo que estamos buscando es acelerar la obra para que en el 2027 habilitemos los puentes para tener una mejor movilidad para Bogotá”, aclaró.

Cabe mencionar que el IDU ha tomado medidas preventivas, realizando 37 actas de vecindario y caracterizando la zona para minimizar los impactos. Finalmente, el director expresó su optimismo sobre el proyecto: “Esperamos que todo salga bien. Estamos entregando muchas obras. Van a ver la transformación por una mejor movilidad, más seguridad, pero sobre todo para mejorar la calidad de vida de los bogotanos”.